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Yaşam

Çatalca'da fabrika yangını

Yoğun dumandan etkilenen işçilere olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi

04 Mart 2016 19:26

Çatalca'da bulunan Trakya Serbest Bölge Müdürlüğü'ndeki paslanmaz çelik üreten fabrikanın boya atölyesinde öğle saatlerinde yangın çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; dumanların sardığı fabrikadaki işçiler, binayı boşaltırken yangını itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye, kısa sürede yangını söndürdü. Yoğun dumandan etkilenen bazı işçilere ise olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin duman tahliyesi yaptığı fabrikada maddi zarar meydana geldi.

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