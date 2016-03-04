Çatalca'da fabrika yangını

Çatalca'da bulunan Trakya Serbest Bölge Müdürlüğü'ndeki paslanmaz çelik üreten fabrikanın boya atölyesinde öğle saatlerinde yangın çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; dumanların sardığı fabrikadaki işçiler, binayı boşaltırken yangını itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye, kısa sürede yangını söndürdü. Yoğun dumandan etkilenen bazı işçilere ise olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin duman tahliyesi yaptığı fabrikada maddi zarar meydana geldi.