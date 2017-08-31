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Çatalca Belediye Başkanı: Sertab Erener, olayı çarpıtarak planlı bir PR çalışması yaptı

"Biz prtokol meraklısı insanlar değiliz"

31 Ağustos 2017 03:29

Sertab Erener’in Çatalca'da düzenlenen Erguvan Festivali'nde sahne alan ve protokol için ayrılan bölümün geniş olması nedeniyle tepki gösterdiği Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara, asıl suçlunun Erener olduğunu öne sürdü ve kendisine saygısızlık yapıldığını savundu.

“Sertab Erener, olayı çarpıtarak planlı bir PR çalışması yaptı” 

Numberone Türk FM'de Kadir Çetin'in sorularını yanıtlayan, Cem Kara, “Sertab Erener’in güvenlik sebebiyle alınan önlemleri sabote ettiğini, yaşlılar ve görevliler için ayrılan bölüme müdahale ederek kriz çıkardığını bunu kendisi için PR malzemesi yaptığını” savundu.

Cem Kara, güvenlik sebebiyle alınan önlemleri yanlış aksettirdiğini ifade etti. Kara sözlerine şöyle devam etti: 

“Çatalca’da 50 kadar sanatçı konser verdi, kimse ilçemizden memnuniyetsiz ayrılmadı. Her zaman titiz planlama ve sanatçı ve halk memnuniyeti, güvenliği esas tutuldu.. İlk akşam Yalın’la başladık 2. akşam Sertab Hanım geldi. Biz prtokol meraklısı insanlar değiliz. Oraya gelen herkes bizim misafirimizdir. Ancak biz güvenliği sağlamakla mükellefiz. Hasta, yaşlı engellilere önde yer ayırmak zorundayım. Sertab hanım bu insanları protokol diye adlandırdı.”

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