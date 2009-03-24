Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Adana Şube Başkan Yardımcısı Dr. Müzeyyen Şevkin, Adana'nın içme suyunu karşılayan Çatalan Projesi'nde, kente su verilmeye başlanan 2002 yılından bu yana, mutlak koruma alanlarının oluşturulmadığını belirterek, ``Koruma alanları belirleyin. Çatalan Havzası'nı koruyun' çağrısında bulundu.



İnşaat Mühendisleri Odası'nca düzenlenen `İçme Suyu Havzalarının Korunması ve Çatalan Havzası' konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Dr. Müzeyyen Şevkin, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'nde mutlak, kısa ve orta mesafeli alanda iskan ve sanayi tesisine kesinlikle izin verilmemesine karşılık, Çatalan Baraj Gölü'nün maksimum sınırında Çatalan Belediyesi, Eğlence, Körüklü, Sayca, Malıhıdırlı, Karayusuflu, Çiçekli, Sadıkali, Sarımehmetli, Sarıkonak, Ömerli, Döşekevi ve Boztahta köylerinin yer aldığını söyledi. Bu yerleşim birimlerinin büyük çoğunluğunda kanalizasyon sisteminin bulunmadığını, evsel, hayvansal, çöp gibi atıkların gölü de etkileyebileceğini kaydetti.



Yapılan analizlerde Çatalan'ın suyunun temiz çıkmasına da aldanılmaması gerektiğini vurgulayan Şevkin, gelecek için büyük önemi bulunan suyu kaybetmemek için kısa sürede koruma alanlarının oluşturulması gerektiğine dikkat çekti. Bunun için işbirliği halinde olunması gereken kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlanması ve biran önce harekete geçilmesi gerektiğini bildiren Şevkin, şunları söyledi:

“Çatalan Gölü maksimum su seviyesinde bulunan yerleşim alanlarının kaldırılarak havza dışına taşınması ve yönetmelikte belirtilen alanlardaki istimlaklerin biran önce gerçekleştirilmesi gereklidir. Aksi halde uzun vadede havzanın hızla kirletilmesine devam edilmesi durumunda insan sağlığını tehdit edecek boyutlara varılmasının önüne geçilemeyecektir. Gelecekte suyun arıtılması daha güç ve masraflı hale gelecektir. Su geleceğimizdir. Gelecekte olası savaşlarda neden olarak gösterilen suyun değerini bilmeliyiz. Bu anlamda Adana için Çatalan Havzası büyük önem taşımaktadır. Çatalan'da koruma alanlarının belirlenmesi, havzasının korunması gerekir.''

