'Çatak'taki toplu mezar da açılsın'

T24 - Van'ın Çatak ilçesinde 1998'de güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada öldürülen 26 PKK'lıya ait olduğu öne sürülen toplu mezarın açılması için ilk girişim yapıldı.





Çatak’taki çatışmada öldürülen PKK bölge sorumlusu Abdullah Malgaz’ın Şırnak’ın Cizre ilçesinde oturan ailesinin başvurusu üzerine, 16 gün önce İHD Van Şubesi bir heyet oluşturarak çatışmanın olduğu Çatak İlçesi Görentaş Köyü Badılğali Yaylası’na gitti. Bölgede incelemeler yapan İHD Van Şube Sekreteri Sami Görendağ toplu mezarı yaptıkları araştırmalar sonucu bulduklarını iddia etti. Toplu mezar iddiası üzerine 13 PKK’lının ailesi 13 yıl önce çatışmanın olduğu Çatak İlçesi Görentaş Köyü’ne ait Badılğali Yaylası’na gitti.



Ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla saatlerce ağıt yakan aileler ’Artık bu kan dursun’ dedi.



Çatışmada kızı İnci Avcı’yı kaybeden Melek Avcı, “Barış istiyoruz. Artık yeter” diyerek feryat etti. Burada bir açıklama yapan ailelerin avukatı Hesin Dursun, “Ailelerle birlikte savcılıklara bu mezarların açılıp içindeki kişilerin ailelere teslimi konusunda bir girişimde bulunacağız” diye konuştu.

Tunceli’de 15 kişinin kemikleri bulundu



Tunceli’de, 1997’de tank ateşiyle öldürüldüğü iddia edilen 18 PKK’lıdan 16’sının gömülü olduğu Gözlüçayır mevkiisindeki kazı bitti. Üç ayrı noktada önceki gün beş, dün 10 ceset çıkarıldı. Avukat Taylan Tanay’a göre cesetlerden bazılarını kafası ve kimi uzuvları bulunmuyor. Bazıları nizami, bazıları da üst üste, elbiseleri ve botlarıyla gömülmüş. Tanay, uzmanların ve ailelerin katıldığı bu tarz bir işlemin ilk kez yapıldığını savunarak, “Tanıklar bu arazide 100’e yakın cesedin gömülü olduğunu söylüyor” dedi. Bu arada, kazı işlemlerine katılan CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün Türkiye’de halen toplu mezarlarda 1500 kadar cesedin bulunduğunu savunarak buraların tespit edilmesini istedi.





