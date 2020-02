Çatak'ta Türkiye Rafting Şampiyonası heyecanı

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), (DHA)- VAN\'ın Çatak ilçesinde 12-16 Eylül tarihleri arasında Türkiye Rafting Şampiyonası\'nın 3\'üncü ayak yarışları yapılacak.

Van\'ın doğasıyla, balıyla, ceviziyle tanınan Kato dağının eteklerinde bulunan, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Çatak ilçesi, bu kez farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. 12-16 Eylül tarihleri arasında Türkiye Rafting Şampiyonası\'nın 3\'üncü ayak yarışlarını yapılacağı Çatak Çayı\'nda Türkiye\'nin farklı kentlerinden yüzlerce kişi bir araya gelecek. İlçede Van\'ı temsilen şampiyonaya 10 takım katılacak.

Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, doğal güzelliğiyle insanları büyüleyen Çatak’ın artık terörle değil, sporla, kültürle, sanatla ve huzurla anıldığını belirterek, \"Türkiye Rafting Şampiyonası 3\'üncü ayak yarışları, 12-16 Eylül 2018 tarihlerinde Çatak Çayı\'nda gerçekleştirilecek. Biz de en az 10 takılma bu yarışlara katılacağız. Çatak Belediyespor\'u kurduk ve şu an 200’e yakın lisanlı sporcumuz var. Çatak, derin vadiler arasında çayın aktığı, o çayın ilçe merkezinden geçtiği ve doğal güzelikleri olan bir ilçedir. Bu tür organizasyonlarla ilçeyi tanıtmak istiyoruz. Doğa turizmini bu bölgede yaygınlaştırmak istiyoruz. Ülkemizin her köşesi cennet, Çatak da o cennet köşelerden bir yer. İnşallah ilçemiz artık terörle değil bu tür güzeliklerle anılacak\" dedi.

Çatak Belediyespor rafting anterönürü ve il temsilcisi Süleyman Bayat ise, şampiyona için çalışmaları sürüdürdüklerini ifade ederek, \"Yarışmaya 13 ilden yaklaşık 300 sporcu gelecek. İlçemizde terör olaylarından dolayı böyle etkinlikler olmuyordu. Kaymakamımız sayesinde artık ilçemizde bu tür organizasyonlar yapılabilecek. Türkiye\'nin her yerinden insanları buraya davet ediyoruz. İnsanları buraya davet etmemizdeki neden ise ilçemiz sürekli televizyonlardan terörle anılıyordu. Artık ilçemizi kötü anılmasını istemiyoruz. Doğasıyla, sporuyla, kültürüyle anılmasını istiyoruz. Çocuklarımızın körelmesini istemiyoruz. Artık burdan da milli takıma sporcu göndermek istiyoruz\" diye konuştu.

