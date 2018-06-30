Çatak'ta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

VAN, (DHA)- VAN\'ın Çatak ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 2 PKK\'lı terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çatak ilçesine bağlı Andiçen Mahallesi kırsalında yürütülen \'Şehit Uzman Jandarma Çavuş Murat Sarıgül Operasyonu\'nda 2 PKK\'lı terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Van Valiliği\'nden yapılan açıklamada, \"Bölgemizde, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir\" denildi.