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Çatak'ta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

VAN, (DHA)- VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 2 PKK'lı terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi

30 Haziran 2018 21:52

VAN, (DHA)- VAN\'ın Çatak ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 2 PKK\'lı terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çatak ilçesine bağlı Andiçen Mahallesi kırsalında yürütülen \'Şehit Uzman Jandarma Çavuş Murat Sarıgül Operasyonu\'nda 2 PKK\'lı terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Van Valiliği\'nden yapılan açıklamada, \"Bölgemizde, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir\" denildi.

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