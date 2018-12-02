Çat Vadisi'nde kış güzelliği

Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)- RİZE\'de, Dünya Doğayı Koruma Vakfı\'nca koruma öncelikli 200 ekolojik saha arasında gösterilen Çat Vadisi, yağan karla beyaza büründü. Vadide hayranlık uyandıran manzara ortaya çıktı.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı\'nca koruma öncelikli 200 ekolojik saha arasında gösterilen Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi ile birlikte yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Çat Vadisi, yağan karla beyaza büründü. Türkiye\'nin tek yaşlı şimşir ormanları ile ladin çam ormanlarının yer aldığı vadide, yağan karla birlikte seyrine doyumsuz manzara ortaya çıktı. Çat deresinin iki kolunun birleştiği vadi, beyaz örtü ile görenleri kendisine hayran bırakıyor. Vadi, kış turizminde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.



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