-''ÇAT KAPI'' ZİYARET YAPTILAR KAPIDA KALDILAR ANKARA (A.A) - 20.03.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmek için evlerine gelen bir grup kadın, Kılıçdaroğlu ailesinin şehir dışında olması nedeniyle görüşmeyi gerçekleştiremedi. Otobüslerle Kılıçdaroğlu'nun Çukurambar semtindeki evinin önüne gelen yüzlerce kadın, binanın önündeki parkta toplanarak, ''Başbakan Kemal'' şeklinde slogan attılar. Çiçekleri ve ev yapımı böreği Kılıçdaroğlu'na sunmak istediklerini söyleyen kadınlar, bina önünde görevli polis memurunun Kemal Kılıçdaroğlu ve eşinin evde olmadığını söylemesine karşın ikna olmayarak bir süre bina önünde beklediler. Kılıçdaroğlu ya da eşinin kendilerini kabul etmesini isteyen kadınları komşular da ikna edemedi. Organizasyonu kimin yaptığı sorularına da yanıt veremeyen kadınlar, Kılıçdaroğlu'nun yurt gezisinde olduğunu bilmediklerini, kendisine desteklerini açıklamak üzere ''çat kapı'' ziyarette bulunduklarını söylediler. Kadınlar, Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da olup olmadığı sorulmadan kendilerini böyle bir etkinliğe davet edenlere de tepki gösterdiler. Bina önüne gelen CHP Ankara İl Başkanı Tarık Şengül, Kılıçdaroğlu'nun dünden bu yana kent dışında olduğunu, eşinin de evde bulunmadığını belirterek, ''Eğer burada olsalardı sizi memnuniyetle kabul ederlerdi ama Genel Başkanımız kent dışında'' diyerek kadınları otobüslerine binerek ayrılmaları yönünde ikna etti. Şengül, kadınlardan bu kararlılıklarını CHP'yi iktidara taşımak için göstermelerini isteyerek, ziyaretleri için teşekkür etti.