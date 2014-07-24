Casuslukla mücadelede yeni strateji



Süddeutsche Zeitung gazetesinin, Kuzey Alman (NDR) ve Batı Alman Radyo Televizyon Kurumları (WDR) ile ortaklaşa yürüttüğü araştırmalar sonucu elde ettiği bilgilere göre, Başbakanlık, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları dost ve müttefik ülkelerin istihbarat birimlerinin çalışanlarının takibe alınması üzerinde uzlaşmaya vardı. “360 Derece Bakış” adlı başlıkla hazırlanan plan, Amerikan ve İngiliz casuslarını Almanya topraklarında takip etme imkânı verecek. Söz konusu planın geçen yıl Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'in Başbakan Merkel'in cep telefonunu dinlediğinin ortaya çıkmasından sonra hazırlandığı, ancak ABD ile yaşanan gerginliğin bir ihtilafa dönüşmesinden çekinildiği için uygulamaya konmasının geciktirildiği öne sürülüyor.

Şu ana kadar Alman İç İstihbarat Servisi Anayasayı Koruma Dairesi'nin casuslukla mücadele faaliyetleri Rusya, Çin ve İran üzerine yoğunlaşıyordu. Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre, karar Başbakanlıktan Sorumlu Devlet Bakanı Peter Altmaier (CDU), İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere (CDU) ve Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier tarafından (SPD) alındı. Plan üzerinde uzlaşılmış olması, son olarak Alman istihbarat birimlerinde ABD adına çalışan casusların varlığının ortaya çıkmasının yarattığı skandala bir tepki olarak değerlendiriliyor. Federal Başsavcılık, Federal Haberalma Servisi (BND) ve Savunma Bakanlığı'nda görevli iki kişi hakkında ABD birimleri adına casusluk yaptıkları iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Kısa bir süre önce ortaya çıkan casusluk skandalı, NSA skandalından bu yana sıkıntılı bir süreçten geçen ABD-Almanya ilişkilerinin daha da yıpranmasına neden olmuştu.