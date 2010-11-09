'Casusluk ve şantaj' operasyonu öncesi üçlü zirve

T24 - 'Casusluk ve şantaj' çetesine yönelik soruşturmada çarpıcı bir detay ortaya çıktı.



Operasyon öncesi, İstihbarat Başkanı Korgeneral Pekin ile Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kahraman ve soruşturmayı yürüten Savcı Seçen'in bir araya geldiği söylendi. Akşam gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Deniz Kuvvetleri'ni sarsan 'casusluk ve şantaj' çetesine yönelik soruşturmada sürpriz zirve. Operasyon öncesi, Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin'in, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman ile birlikte soruşturmayı yürüten Savcı Fikret Seçen'le buluşup detayları aldığı ortaya çıktı.





KOŞANER DEVREYE GİRDİ



Çeteye yönelik operasyon kapsamında, Deniz Harp Okulu'nda görevli Albay İ.S.'de bulunan çok gizli belgelerle soruşturma derinleştirilmişti. Askeriyenin hassas projelerine ait bilgilerin yurtdışına satıldığı tespit edilmişti. Bugüne kadar 39 kişinin tutuklandığı soruşturmaya ilişkin önemli bir detay da ortaya çıktı. Buna göre 25 Ekim'de 9 ilde düzenlenen operasyon öncesi, İstanbul Adliyesi dev bir zirveye sahne oldu. İşte zirvenin AKŞAM'ın ulaştığı detayları:

Deniz Kuvvetleri'nde deprem etkisi yaratan iddialar üzerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, TSK bünyesinde olaya ilişkin soruşturma başlatılması talimatını verdi, en ince detaylarına kadar araştırılmasını istedi. Konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin görevlendirildi. Pekin, bilgi alışverişinde bulunmak için soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Seçen ile görüşmek istedi. Konu Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman'a iletildi. Kahraman Korgeneral Pekin'i, Seçen ile Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde buluşturdu.





İKİ KEZ DAHA GÖRÜŞÜLDÜ



Ekimin ilk haftası yapılan görüşme büyük gizlilik içerisinde gerçekleşti. İlk görüşmede Korgeneral Pekin, Savcı Seçen'den ön bilgiler aldı. 25 Ekim'de yapılacak operasyonla ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. Seçen ele geçirilen CD'leri ve notları da Pekin'e sundu. İlk görüşmenin ardından Korgeneral Pekin ile Savcı Seçen'in iki defa daha görüştüğü öğrenildi. Zirve doğrultusunda Deniz Kuvvetleri'ne uzanan çeteyle ilgili Genelkurmay ve İstanbul Cumhuriyet Savcılığı ortak hareket edecek.





'Heron düşürme' kaydı dosyada



İki subay arasında geçtiği öne sürülen Heronların düşürülmesine ilişkin ses kaydı da soruşturma kapsamında incelemeye alındı. Kayıtta Hava Pilot Üsteğmen F.Ç.'nin Hava Pilot Yarbay S.S.Ç.'ye, PKK elemanı olan adamlarına çok zayiat veren Heronların düşürülmesini istediği öne sürülmüştü. MİT'in konuyu Kara Kuvvetleri'ne ilettiği belirtilmişti. Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ, 28 Ekim 2007'de soruşturma emri vermişti. Casusluk ve şantaj çetesine ilişkin aramalarda, bu konuşmaya ilişkin kayıt ve belgelerin ele geçirildiği öğrenildi.





4 MUVAZZAF SERBEST



Soruşturma kapsamında dün ifade veren 4 asker serbest bırakıldı. Asker ve bürokratları hedef alıp, casuslukla suçlanan çeteye yönelik soruşturma kapsamında, haklarında zorla getirilme kararı olan 14 muvazzaf askerden 4'ü dün İstanbul Adliyesi'ne geldi. Savcı Fikret Seçen tarafından sorgulanan askerler serbest bırakıldı.





