Casusluk krizinin kronolojisi

Almanya'nın Hamburg kentinde Perşembe günü başlayan Mehmet Fatih S. hakkındaki dava, son dönemde Almanya'da Türkiye ile bağlantılı olarak gündeme gelen casusluk iddialarından sadece bir tanesi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Almanya'da 6 bin ajan ve muhbirden oluşan bir ağının bulunduğu tahmin ediliyor. İşte Gergerlioğlu davasından DİTİB'e yönelik suçlamalara, Almanya'da Türkiye kaynaklı casusluk suçlamalarının kronolojisi…

Gergerlioğlu davası

Aralık 2014/Kasım 2015 – Hessen ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerinde üç Türk, "bir Türk istihbarat servisi için çalıştıkları" şüphesiyle gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık dönemindeki danışmanlarından Muhammed Taha Gergerlioğlu ile Ahmet Y. ve Göksel G., yıllarca Almanya'daki Kürtler ve Ezidilerle ilgili bilgi toplama ve casusluk faaliyeti yürütme suçlamasıyla Eylül 2015'te Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı. İddianamede "casus hücresinin başı" olmakla suçlanan Gergerlioğlu'nun "MİT'in resmi yapılarının dışında faaliyet gösterdiği" tahmini de yer aldı. Dava, Kasım ayında Almanya'da alışıldık olmayan bir şekilde sonuçlandı. Gergerlioğlu 70 bin, Ahmet Y. 5 bin euro ödeme karşılığı, üçüncü sanık Göksel G. de bir sosyal kurumda 100 saat çalışması kararıyla serbest bırakıldı, haklarındaki dosyalar kapatıldı.

DİTİB imamlarına yönelik suçlamalar

Aralık 2016 – Alman medyasında yer alan haberlerde, Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) bünyesinde görevli imamların Gülen yanlıları hakkındaki bilgileri Türk istihbaratı ve diğer devlet kurumlarına ilettikleri iddia edildi. DİTİB 12 Aralık'ta yaptığı açıklamada iddiaları geri çevirdi. DİTİB daha sonra yaptığı açıklamada iddiaların araştırılacağını bildirdi.

Ocak 2017 - DİTİB Genel Sekreteri Bekir Alboğa yapılan incelemeler sonucunda bazı imamların Gülen yandaşları hakkında Ankara'ya bilgi ilettiğinin anlaşıldığını kaydetti. Alboğa, Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Gülen taraftarlarıyla ilgili bilgi iletilmesi yönünde gönderdiği yazılı talimatın DİTİB'e yönelik olmadığını savunarak, "Buna rağmen birkaç imam yanlış davranarak bu talimata uymuştur. Bu durumdan büyük üzüntü duyuyoruz ve bu konuda Diyanet ile de görüştük" dedi.

Almanya'da DİTİB'de görevli bazı imamların Ankara'ya Gülen yapılanmasıyla ilgili bilgi notları göndermesiyle ilgili Federal Savcılık tarafından "gizli servis için casusluk faaliyeti" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın somut kişi veya kişiler hakkında yürütülmediği kaydedildi.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Ankara'da Alman gazetecilere yaptığı açıklamada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilgili yazısının "sadece Büyükelçilik'te, Diyanet'i temsil eden görevlilerle yapılmış ortak bir yazışma" olduğunu söyledi.

Şubat 2017 – Alman iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyalet teşkilatı Başkanı Burkhard Freier, casusluk yapan en az 13 imamın tespit edildiğini, bu kişilerin 33 şahıs ve 11 eğitim kuruluşunu Diyanet'e ihbar ettiğini açıkladı.

DİTİB Dış İlişkiler Başkanı Zekeriya Altuğ ise Şubat başında yaptığı açıklamada, imamlara yönelik casusluk suçlamalarıyla ilgili kendi içlerindeki soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, DİTİB'e bağlı imamların 10-15 vakada Gülen yapılanmasına yakın kişileri Ankara'ya bildirdiğini kaydetti.

Alman polisi casusluk soruşturması kapsamında Kuzey Ren-Vestfalya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde dört DİTİB imamının evine operasyon düzenledi. Ancak yeterli delil bulunamaması nedeniyle soruşturma hakimliği yakalama emri çıkarılmasını reddetti.

Mart 2017-Almanya'nın iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı, Türk hükümetinin Almanya'daki istihbarat faaliyetlerinde çarpıcı bir artış görüldüğünü açıkladı. Teşkilat Başkanı Hans-Georg Maaßen, Ankara tarafından yönlendirilen faaliyetler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a muhalif kişilerin izlenmesi, kişilerin etki altına alınmaya çalışılması, propaganda ve dezenformasyon kampanyalarının olduğunu belirtti.

Hakan Fidan'ın listesi

Mart 2017 – MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Şubat ayında düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda Alman dış istihbarat servisi BND'nin Başkanı Bruno Kahl'e bizzat bir liste verdiği kamuoyuna yansıdı. Listede Gülen yapılanmasına dahil olduğu düşünülen 300'ü aşkın kişi ve 200'ü aşkın dernek, okul ve diğer kuruluşların yer aldığı bildirildi. Süddeutsche Zeitung, NDR ve WDR yayın kuruluşlarının ortak araştırmasına göre Alman makamları listede adı geçen kişi ve kuruluşları liste konusunda uyardı.

Alman Federal Başsavcılığı, Alman topraklarında casusluk faaliyetleri yürütüldüğü şüphesi üzerine Türk Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kimliği bilinmeyen çalışanlarına karşı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Nisan 2017 – Süddeutsche Zeitung, NDR ve WDR yayın kuruluşlarının ortak haberinde Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Halife Keskin hakkında 13 Mart tarihinde soruşturma açıldığı bildirildi. Haberde Keskin'in Eylül ayında Türkiye'nin dünya çapındaki yurtdışı temsilciliklerine Gülen taraftarları hakkında bilgi toplanması talimatı verdiği, Keskin'in talimatlarının Almanya'da görevli imamları da kapsadığı kaydedildi.

Die Welt gazetesi, Almanya'daki 20 Türk hakkında Fethullah Gülen taraftarlarını ihbar etmek üzere casusluk yaptıkları iddiasıyla soruşturma yürütüldüğünü yazdı. Hükümetin Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıtta toplam 20 kişi hakkında Türk hükümeti adına Gülen taraftarlarına yönelik casusluk faaliyetleri yürüttükleri şüphesiyle soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

MİT'in faaliyetleri

Haziran 2017 - Die Welt gazetesi, MİT'in Alman siyasetçiler hakkında bilgi topladığı, özellikle Federal Meclis'te içişleri, dışişleri ve savunma alanlarında uzman siyasetçileri izlediği yönünde bir haber yayınladı. Alman Federal Emniyet Teşkilatı Türkiye'nin adını anmadan, "geçtiğimiz haftalarda bazı milletvekilleriyle güvenlikleriyle ilgili görüşmeler yürüttüklerini, yabancı istihbarat servislerinin olası faaliyetlerinin de görüşmelere konu olduğunu" doğruladı.

Temmuz 2017 - Alman iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın açıklanan 2016 yılı raporunda MİT'in faaliyetlerine geniş yer verildi, ayrıca "radikal yabancıların Almanya'daki eylemlerinde belirgin artış kaydedildiği ve aktif grupların başında da radikal Türklerin geldiği" belirtildi.

Süddeutsche Zeitung, NDR ve WDR yayın kuruluşlarının ortak haberinde Türk Genelkurmay Başkanlığı'nın yurtdışında görevli TSK subaylarına, 15 Temmuz darbe girişimiyle bağlantılı olduklarından şüphelenilen firari ordu mensupları ile ilgili bilgi toplamaları için talimat verdiği iddia edildi. 9 Haziran tarihli talimatın yurtdışındaki tüm askeri ataşeler ve NATO karargahlarındaki Türk subaylara iletildiği kaydedildi.

Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı, MİT'in Almanya'daki faaliyetlerinde yasaların dışına çıktığını açıkladı. Teşkilat Başkanı Hans-Georg Maaßen, "Neue Osnabrücker Zeitung" gazetesine yaptığı açıklamada "Türk hükümetinin Almanya'da yaşayan Türkler üzerinde nüfuz tesis etmeye çalıştığına dair ellerinde bilgi bulunduğunu" belirterek, Ankara'nın sadece Fethullah Gülen yandaşlarını değil, aynı zamanda Erdoğan karşıtı Türkleri de yıldırma girişiminde bulunduğunu" belirtti. MİT'in ajanlık faaliyetlerinde kuralların dışına çıktığını söyleyen Hans-Georg Maaßen, Türk istihbaratının Almanya'da artan faaliyetlerinden endişe duyduklarını söyledi.

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DW/BK/ÖA