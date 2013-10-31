Casusluk iddialarına Google'dan öfkeli tepki

Google, Amerikan Ulusal Güvenlik Dairesi NSA'in şirketin veri bağlantılarına gizlice sızdığı iddiasına öfkeyle tepki verdi.

Google yöneticilerinden David Drummond, Amerikan istihbaratına atfedilen casusluk faaliyetlerine ortak olmadıklarının altını çizerek, ''ABD'de acilen reforma ihtiyaç duyulduğunu'' söyledi.

Washington Post gazetesinde çıkan habere göre, NSA'in Google ve Yahoo tarafından işletilen veri merkezleri arasındaki bağlantılara gizlice sızdığı iddia ediliyor.

Haber, Rusya'ya iltica eden eski CIA analisti Edward Snowden'ın açığa çıkardığı gizli istihbarat belgelerine dayandırılıyor.

Fakat NSA Başkanı General Keith Alexander, şirketlerin bilgisayar ağlarına erişim hakları olmadığını söyledi.

Fiber optik kablolara müdahale

Alexander, Bloomberg televizyonuna verdiği mülakatta, ''Bir Amerikan şirketinin sunucularına girerek bilgi almaya yetkimiz yok.'' diye konuştu.

Muhabirler, bu yorumun Washington Post'taki iddianın doğrudan yalanlanması anlamına gelmediği görüşünde.

Washington Post'un yayımladığı Snowden belgelerine göre NSA, internetin dev şirketleri Google ve Yahoo'nun dışarıya kapalı veri bağlantılarını inceleyerek her gün milyonlarca bilgiyi analiz ediyordu.

NSA'in bu casusluk faaliyetini, fiber optik kablolara veya bilgisayar ağının diğer teçhizatına müdahale ederek gerçekleştirdiği ve doğrudan sunucuları hedef almadığı öne sürülüyor.

İngiliz casuslarla işbirliği

Snowden'ın basına sızdırdığı belgelere göre NSA'in topladığı veriler yazı, ses ve görüntüden ''üstveri''ye (metadata) kadar uzanan geniş bir yelpazede yer alıyordu.

NSA'in topladığı bilgileri Muscular (Kaslı) adlı bir programdan geçirerek eleyip incelediği bildiriliyor.

Belgelerde NSA'in bu programı İngiltere'deki muadili GCHQ ile birlikte işlettiği söyleniyor.

Google'ın hukuki konulardaki baş yetkilisi David Drummond, hiçbir yönetime sistemlerine girme izni vermediklerini belirterek, ''Hükümetin anlaşıldığı kadarıyla fiber optik ağlarımızdan bilgi toplamak için bu kadar çok çaba harcamış olması karşısında öfkeliyiz.'' dedi.