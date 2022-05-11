"Casus romanı gibi": Polis gözetiminde tutulan Pussy Riot üyesi, Rusya'dan kurye kılığında kaçtı

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Feminist protest punk rock grubu Pussy Riot'un liderlerinden Maria Alyokhina, polis gözetiminde tutulmasına rağmen Rusya'dan kaçmayı başardı.

New York Times'ın aktardığına göre Alyokhina, bir kurye kılığına girerek Moskova'dan ayrıldı ve Litvanya'nın başkenti Vilnius'a geçti.

Alyokhina'nın Avrupa Birliği topraklarına Belarus üzerinden birkaç defa geçmeyi denediğini ancak başarısız olduğunu; sonunda ismi paylaşılmayan AB yetkilileri ve İzlandalı sanatçı Ragnar Kjartansson'un yardımıyla sınırı geçtiğini dile getirdi.

Alyokhina, yolculuğun bir hafta sürdüğünü ve bir casus romanını hatırlattığını ifade etti. Pussy Riot üyesi, New York Times'a verdiği söyleşide, "Başardığım için çok mutluyum. Süreç çok öngörülemezdi" dedi.

Alyokhina, şimdiki hedefinin AB ülkelerindeki diğer Pussy Riot üyeleriyle birlikte bir turne düzenleyip geliri Rus saldırısı altındaki Ukrayna'ya bağışlamak olduğunu bildirdi.

Rusya tarafından 'kendisine getirilen sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için' 26 Nisan'da "kanun kaçağı" ilan edilen Alyokhina, son bir yılda en az 6 defa tutuklanmıştı.