Castro'nun külleri 'devrim' yolunu takip edecek

Küba'nın hayatını kaybeden eski devlet başkanı Fidel Castro'nun külleri, bugün bir karavanla ülkenin başkenti Havana'dan Santiago de Cuba şehrine doğru yola çıkıyor. Böylece Küba'nın komünist devriminin lideri Castro'nun külleri, 1959 yılında Fulgencio Batista yönetiminin sona ermesine neden olan gerilla hareketinin başlangıç noktasına gidecek.

Castro, 1 Ocak 1959'da Batista'nın Küba'dan kaçmasıyla ülkenin doğusundaki Santiago de Cuba kentinden bir 'zafer' yolculuğuna çıkmıştı.

Küba'yı bir uçtan diğer uca geçerek 8 Ocak'ta geldiği Havana'da on binlerce kişi tarafından karşılanmıştı.

Bu sefer ülkenin hayatını kaybeden lideri, yolculuğu tersten alacak.

Külleri, 3 Aralık'ta Santiago de Cuba şehrine ulaşacak, 4 Aralık'ta ise Castro'nun cenaze töreni düzenlenecek.

90 yaşındaki liderin son yolculuğundan önce salı gecesi Havana'da bir anma töreni düzenlendi.

Havana'nın Devrim Meydanı'nı dolduran yüz binlerce Kübalı, "Devrim çok yaşa" ve "Fidel" sloganları attı.

Küba Devlet Başkanı Raul Castro'nun hayatını kaybeden kardeşi Fidel Castro için bir konuşma yaptığı törene dünyanın dört bir yanından liderler de katıldı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma ve Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa gibi liderler anma törenine geldi.

Avrupa'dan törene katılan tek lider olan Tsipras konuşmasında, "Küba'nın Fideli bize sosyalizm yolunun güllerle kaplı olmadığını gösterdi" dedi.

Küba yönetimini hastalandıktan sonra 2008 yılında kardeşine devredene kadar ülkeyi tek parti çatısı altında idare eden Castro'nun mirası ise tartışmalara yol açıyor.

Destekçileri, sağlık, kamu yönetimi ve eğitim gibi alanlarda gerçekleştirdikleri sayesinde Castro'yu saygıyla anarken eleştirenler ise diktatör olarak tanımlıyor.

O yüzden çok sayıda lider, Castro'nun düzenlenecek cenazesine gitmeyi planlamıyor.

Beyaz Saray ise Havana Büyükelçisi olarak aday gösterdiği Jeffrey DeLaurentis ve ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Danışman Yardımcısı Ben Rhodes'un törene katılacağını açıkladı.

Böylelikle ABD, Küba'ya resmi bir delegasyon göndermiyor.

Rhodes, 2014 yılında ABD-Küba ilişkilerinin normalleşmesine giden süreçte önemli bir rol oynamıştı.