T24 - Küba’nın efsanevi lideri Fidel Castro, İsrail'in Mavi Marmara baskınını soruşturmakla yükümlü Birleşmiş Milletler paneline, eski Kolombiya Devlet Başkanı Alvaro Uribe'nin başkan yardımcısı olarak atanmasını ağır dille eleştirdi.

Castro, Küba basınında yayımlanan yazısında, ''birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, üstlerinin emirlerine uyarak Alvaro Uribe'yi İsrail baskınını soruşturacak komisyona başkan yardımcısı olarak atama aptallığını gösterdi" dedi.

Küba lideri, ''Karar, savaş suçu işlemekle suçlanan Uribe'nin cezadan muaf tutulmasını hedefliyor" ifadesini kullandı.

Castro'dan BM'ye Mavi Marmara tepkisi

Küba’nın eski liderinin, BM’nin Mavi Marmara komisyonunda görev verdiği eski Kolombiya devlet başkanıyla ilgili itirazı var.Küba liderinin, BM’nin Mavi Marmara komisyonun başına getirdiği eski Kolombiya devlet başkanıyla ilgili itirazı var.

Birleşmiş Milletler’in bir raporuna göre, Uribe'nin devlet başkanı olduğu 2002 ile 2010 arasındaki dönemde gerillalara karşı mücadelede görev alan askerler, yüzlerce sivili yargısız infaz etmekle suçlanıyor.

Görevini geçen hafta halefine devreden Uribe, Latin Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri'ne en yakın devlet başkanı olarak biliniyordu.