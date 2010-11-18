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Dünya

CASTRO YETKİLERİNİ DEVRETTİ HAVANA (A.A)

18 Kasım 2010 22:24

-CASTRO YETKİLERİNİ DEVRETTİ HAVANA (A.A) - 18.11.2010 - Küba devriminin lideri, eski devlet başkanı Fidel Castro, Küba Komünist Partisi liderliğinden kaynaklanan yetkilerini devrettiğini açıkladı.  Resmi basın organlarının haberlerine göre Castro, öğrencilere hitaben yaptığı bir konuşmada, olumsuz sağlık koşulları nedeniyle "Parti Birinci Sekreteri" olarak elinde tuttuğu yetkileri devrettiğini bildirdi.  Castro, Devlet Başkanlığı yetkilerini 2006'da kardeşi Raul Castro'ya devretmiş, 2008'de de Devlet Başkanlığı görevinden resmen ayrılmıştı. 

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