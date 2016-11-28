Castro için "Zalim diktatör" diyen Trump'tan Küba'ya tehdit

ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump, ülkesi ve Küba arasındaki politik yakınlaşmayı, "daha iyi bir anlaşma yapılmaması" halinde son vereceğini açıkladı.

Twitter hesabı üzerinden konu ile ilgili bir açıklama yapan Trump, "Eğer Küba; Kübalılar, Kübalı Amerikalılar ve ABD'nin yararına olacak daha iyi bir anlaşmaya yanaşmaz ise mevcut anlaşmayı sonlandıracağım." dedi.

ABD Başkanı Barack Obama ülkesinde, Küba yönetimine "çok fazla taviz verdiği" gerekçesiyle uzun süredir Cumhuriyetçilerce eleştiriliyordu.

Trump'ın ekibindeki üst düzey isimler de "insan hakları, demokrasi ve serbest piyasa ekonomisi" konularında ilerleme sağlanmadan Küba'ya 1962'de uygulanmaya başlanan ambargonun kaldırılmasını eleştiriyordu.

Donald Trump, Küba devriminin liderinin hayatını kaybetmesi sonrası attığı "Fidel Castro öldü" tweeti nedeniyle de "kabalık yapmakla" suçlanmıştı.

Trump, Castro'yu, "Zalim bir diktatör" olarak nitelendirmişti.

Barack Obama ise Mart ayında Küba'yı ziyaret ederek, 1959 yılından sonra adaya giden ilk ABD Başkanı olmuştu.