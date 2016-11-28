T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Castro için "Zalim diktatör" diyen Trump'tan Küba'ya tehdit

ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump, ülkesi ve Küba arasındaki politik yakınlaşmaya 'daha iyi bir anlaşma yapılmaması' halinde son vereceğini açıkladı

28 Kasım 2016 21:58

ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump, ülkesi ve Küba arasındaki politik yakınlaşmayı, "daha iyi bir anlaşma yapılmaması" halinde son vereceğini açıkladı.

Twitter hesabı üzerinden konu ile ilgili bir açıklama yapan Trump, "Eğer Küba; Kübalılar, Kübalı Amerikalılar ve ABD'nin yararına olacak daha iyi bir anlaşmaya yanaşmaz ise mevcut anlaşmayı sonlandıracağım." dedi.

ABD Başkanı Barack Obama ülkesinde, Küba yönetimine "çok fazla taviz verdiği" gerekçesiyle uzun süredir Cumhuriyetçilerce eleştiriliyordu.

Trump'ın ekibindeki üst düzey isimler de "insan hakları, demokrasi ve serbest piyasa ekonomisi" konularında ilerleme sağlanmadan Küba'ya 1962'de uygulanmaya başlanan ambargonun kaldırılmasını eleştiriyordu.

Donald Trump, Küba devriminin liderinin hayatını kaybetmesi sonrası attığı "Fidel Castro öldü" tweeti nedeniyle de "kabalık yapmakla" suçlanmıştı.

Trump, Castro'yu, "Zalim bir diktatör" olarak nitelendirmişti.

Barack Obama ise Mart ayında Küba'yı ziyaret ederek, 1959 yılından sonra adaya giden ilk ABD Başkanı olmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ABDDonald TrumpKübaTrumpKüba DevrimiFidel CastroKübaKübalılar Kübalı AmerikalılarBaşkanı Barack ObamaCumhuriyetçilerceTrump KübaCastroObamaMartABD Başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24