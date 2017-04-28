Cassini'den Satürn halkalarının fotoğrafları

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Cassini uzay aracı Satürn ve gezegenin halkaları arasında benzeri görülmemiş bir yolculuktan çıkarak halkaların fotoğrafını çekti.

NASA, Satürn keşif uydusu Cassini'nin gezegen çevresinde keşif yolculuğunun yeni ve son evresinde, Satürn ile halkaları arasındaki boşlukta, dikey bir eksende yapacağı dalış ve çıkış turlarının ilkini başarıyla tamamladığını duyurdu.

NASA araştırmacıları saatte 124 bin kilometre hızla hareket eden uydunun iç halkaların uzantısı olabilecek parçacıklardan etkilenmemesi için özel önlemler aldı. Araştırmacılar, uydunun Dünya ile bağlantısını sağlayan dört metrelik çanak anteni seyir yönüne çevirerek uydu için kalkan vazifesi görmesini sağladı. Bu yüzden dalış esnasında uyduyla bağlantı kurulamadı. Dalışın tamamlanmasının ardından antenin yönü Dünya'ya çevrilerek yeniden irtibat sağlandı.

Cassini sonraki dalışı, 2 Mayıs'ta yapacak.

Uzaya 1997 yılında fırlatılan Cassini, Satürn'e ulaştığı 2004 yılından bu yana gezegen yörüngesindeki keşif faaliyetini sürdürüyor. Uydu, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nün "büyük final" adını verdiği keşif yolculuğunun son evresinde gezegen ile halkaları arasındaki yaklaşık 2 bin kilometre genişliğindeki bölgede yürüteceği keşif faaliyetinin ardından 15 Eylül'de nihai dalış yaparak gezegenin atmosferinde yok olacak.