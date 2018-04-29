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BBC Türkçe

Cassini'den 'hoşçakal öpücüğü': Uydu ölüm dalışına başladı

Satürn'ü araştırmakla görevli olan Cassini uydusu, bu haftanın sonunda yok olmasına neden olacak rotasına girdi.

29 Nisan 2018 20:30

Satürn'ü araştırmakla görevli olan Cassini uydusu, bu haftanın sonunda yok olmasına neden olacak rotasına girdi.

Hafta başında Satürn'ün uydusu olan Titan'ın 120 bin kilometre çevresinde dolaşan Cassini, uydu ile son defa bir araya gelmesinin ardından 'ölüm dalışına' başladı.

13 yıldır Satürn'ü araştırmakla görevli olan Cassini, Titan'ın yerçekiminden faydalanıyordu.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) yetkilileri, Cassini'nin bu son temasına 13 yıldır her ay Titan ile bir araya gelerek 'uzun bir ilişki' yaşadığı için 'hoşçakal öpücüğü' adını verdi.

Cassini'nin Satürn atmosferinde yanarak görevini sonlandırmasının nedeni ise bilim insanlarının Cassini'nin gelecekte, üzerinde yaşam ihtimali olan Titan ve Endülüs gibi uydulara çarpma ihtimalini tamamen ortadan kaldırmak istemesi.

Cassini Titan ile son buluşmasından edindiği bilgileri ve görüntüleri ise Dünya'ya bugün gönderiyor.

Titan uydusuna 2005 yılında Huygens adı verilen küçük bir robot koyan Cassini, Titan'ın turuncu gökyüzünden yağan hidrokarbon yağmurların büyük denizlere karışmasını, sıvı metanın yuvarlak taşları düzleştirmesi gibi görüntüleri elde etmişti.

Bilim insanları önümüzdeki günlerde Cassini'deki her bir küçük bilgiyi edinmeye çalışacaklarını söylüyor.

Bu verilerle Satürn'ün manyetik alanı gibi yakın uzay çevresine dair bilgilerin edinmesi amaçlanıyor.

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