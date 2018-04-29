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BBC Türkçe

Cassini Satürn'ün atmosferiyle temas etti

Satürn'deki görevinin son aşamalarına hazırlanan Cassini uydusu, gaz devinin atmosferinin dış tabakalarından geçeceği 5 dalışın ilki Pazartesi sabahı gerçekleşti. Bu görev, Satürn'ün kimyasal yapısıyla ilgili eşsiz bilgiler sağlayacak ve atmosferdeki gazl

29 Nisan 2018 20:30

Satürn'deki görevinin son aşamalarına hazırlanan Cassini uydusu, gaz devinin atmosferinin dış tabakalarından geçeceği 5 dalışın ilki Pazartesi sabahı gerçekleşti.

Bu görev, Satürn'ün kimyasal yapısıyla ilgili eşsiz bilgiler sağlayacak ve atmosferdeki gazlar ölçülecek. 5 dalışın ardından Cassini Satürn'ün atmosferine girerek yanacak ve uydunun görevi sona erecek.

Uydu bir süredir Satürn ve halkaları arasındaki boşlukta dalışlar gerçekleştiriyordu.

Son 5 dalış kapsamındaki ilk geçiş Pazartesi sabah TSİ 07:22'deydi. Cassini Satürn'ün atmosferinin en üst katmanındaki bulutlardan yalnızca bin 600 kilometre yukarıdan bir geçiş yaptı.

Uydunun atmosferle temas etmesi Cassini'yi yavaşlatacak olsa da bilim insanları bu etkiyi uydunun iticilerini kullanarak gidermeyi umuyor.

Yapılacak ölçümlerle Satürn'de bir günün ne kadar sürdüğünün de hesaplanması umuluyor. Bilim insanları bugüne kadar Satürn'de bir günün 10,5 saat sürdüğü tahmin edilse de bugüne kadar tam bir ölçüm yapılamadı.

Cassini bugünkü dalışın ardından geriye kalan dört dalışta her seferinde atmosfere biraz daha girecek ve 15 Eylül'de atmosferde yanarak görevini sonlandıracak. Bunun nedeni ise bilim insanlarının Cassini'nin gelecekte, üzerinde yaşam ihtimali olan Titan ve Endülüs gibi uydulara çarpma ihtimalini tamamen ortadan kaldırmak istemesi.

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