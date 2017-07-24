Cassano'nun kararsızlığı: 14 günde transfer, emeklilik, geri dönüş ve tekrar emeklilik planları...

35 yaşındaki İtalyan yıldız Antonio Cassano, transfer olduğu Hellas Verona kulübünü çileden çıkarttı. Kariyerinde Real Madrid, Roma, Milan, Inter gibi takımlarda oynamışlığı bulunan yetenekli oyuncu, futbolu bırakmaktaki kararsızlığıyla kulübüne zor zamanlar yaşatıyor.

10 Temmuz 2017'de İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'ya transfer olan 35 yaşındaki oyun kurucu, 18 Temmuz'da futbolu bıraktığını açıkladı.

19 Temmuz'da "Sabah kendimi fizik olarak kötü hissettiğim için futbolu bıraktığımı açıkladım. Ancak şimdi eşimin ve kulübümün desteğiyle çok daha iyi hissediyorum, futbolu bırakmayacağım" diyerek emekli olmadığını açıklayan Cassano, SkySport muhabiri Gianluca Di Marzio'ya göre tekrar futbolu bırakmaya karar verdi.

Marzio, oyuncunun 'yoğun stres altında olduğu ve bununla başa çıkamadığı' gerekçesiyle futbolu bırakacağı bilgisini aktardı.