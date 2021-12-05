Cassano, Ronaldo ile yazışmasını anlattı: Bana yazmak yerine Messi gibi ol

Eski İtalyan forvet Antonio Cassano, Cristiano Ronaldo'nun kendisinden daha fazla saygı istediği söyledi. Cassano ise Ronaldo'ya "Her şeye sahipsin. Sakin ol ve biraz rahatına bak. Bana yazmak yerine hiçbir şeyi umursamayan Messi gibi ol" dediğini belirtti.

Antonio Cassano, profesyonel kariyeri sona erdikten günlerini yorumculukla geçiriyor. Eski yıldız futbolcu, Christian Vieri'nin Twitch kanalı BoboTv'de Cristiano Ronaldo ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

Cassano ne söyledi?

Cassano, "Cristiano Ronaldo, onu eleştirdiğim için bana WhatsApp'tan mesaj attı. Attığı goller ve kazandıkları için daha fazla saygıyı hak ettiğini söyledi. Ona, '800 gol atmışsın, ben ise 150 gol attım. Her şeye sahipsin. Sakin ol ve biraz rahatına bak. Bana yazmak yerine hiçbir şeyi umursamayan Messi gibi ol' dedim" diye konuştu.

Cassano, Ballon d'Or ödülü için ise, "Son günlerde Ballon d'Or ödülünün Messi'ye verilmesinin skandal olduğu konuşuluyor ama asıl skandal ne biliyor musunuz? Geçmişte bu ödülün Maldini'ye değil de Sammer ile Cannavaro'ya verilmesi." ifadelerini kullandı.

Antoino Cassano kimdir?

12 Temmuz 1982 doğumlu eski orta saha oyuncusu kariyerinde Roma, Milan, Inter, Real Madrid gibi dünya takımlarında boy gösterdi.

Cassano, Milan ile Serie A, Real Madrid ile La Liga şampiyonluğu yaşarken iki kez de İtalya Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi.