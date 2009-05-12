Casillas'ın transfer tepkisi



Real Madrıd'in başarılı kalecisi Iker Casillas, basında çıkan Cristiano Ronaldo ve Kaka transferlerinin Real Madrid’e yetmeyeceğini belirterek, alt yapıya önem verilmesi gerektiğini savundu.



Real Madrid'in bitmek bilmeyen Cristiano Ronaldo inadı, sonunda kaleci Iker Casillas'ın sabrını taşırdı.



Başarılı kaleci, transfer listesinde sadece Ronaldo ve Kaka gibi isimlerin adının geçmesini yanlış bulduğunu söyledi. Casıllas, "Ronaldo ve Kaka çok önemli futbolcular. Ancak bir oyuncu tek başına takımı değiştiremez. Bize Barcelona ile mücadele etmemizi sağlayacak bir kadro gerekli" ifadelerini kullandı.



Küresel mali kriz ortamında, bir futbolcuya 100 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transferin sonlandırılmasını doğru bulmadığını belirten Casillas, göreve gelecek yeni Başkan'dan, altyapıya önem vermesini ve Xavı, Iniesta gibi yetenekler çıkarmasını istedi.



İspanya Milli Takımının yakaladığı başarılara dikkat çeken Casillas, "Milli takımda harika oyuncular var. Dışarıdan astronomik rakamlara futbolcu transfer etmektense, öz kaynaklarımıza yönelmeliyiz" diye konuştu

