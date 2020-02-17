Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığına aday

İspanya Milli Takımı için 167, Real Madrid kulübü için 700'den fazla kez forma giyen; 2015'te Portekiz'in Porto ekibine katılan ve geçen yıl geçirdiği kalp krizinden bu yana sahalardan uzak olan kaleci Iker Casillas beklendiği üzere İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) başkanlığına adaylığını koydu.

Açıklamayı Twitter hesabı üzerinden yapan 38 yaşındaki Casillas, İspanyol futbolunu 'dünyanın en iyisi' olarak tanımladı; federasyonu da bu seviyeye getirmek istediğini söyledi. Casillas, 23 binden fazla kişinin oy vereceği ama takvimi henüz belli olmayan seçimler için 'adil olunması ve şeffaflık' çağrısı yaptı. Casillas takımı Porto'yu da bu kararıyla ilgili bilgilendirdiğini söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre federasyonun başında 2018'den bu yana, La Liga Başkanı Javier Tebas'la muhalif haldeki Luis Rubiales bulunuyor.

​Spor Bakanı Irene Lozanzo geçen hafta Casillas ile görüştüğünü doğrulamıştı ama federasyon başkanlığını konuşup konuşmadıklarına dair bir bilgi vermemişti.