CaseCampus Ankara, İzmir ve Eskişehir’de girişimciliğe meraklı gençlerle buluşacak

İstanbul, 9 Kasım (DHA) - Akbank ana sponsorluğunda Endeavor Derneği tarafından geliştirilen gençlere yönelik girişimcilik öğrenim programı CaseCampus, sonbaharda Ankara, İzmir ve Eskişehir’de girişimciliğe ilgi duyan gençlerle buluşarak etki alanını genişletiyor.

Endeavor Derneği’nin Akbank ana sponsorluğunda hayata geçirdiği CaseCampus Programı, 4. Dönemi’ni geçen bahar döneminde tamamladı. Yeni döneminde İstanbul sınırları dışına çıkarak Türkiye çapında girişimcilikle ilgilenen daha fazla sayıda öğrenciye ulaşmayı hedefleyen program, Sonbahar Dönemi’nde Ankara, İzmir ve Eskişehir’de girişimcilik ekosistemini hareketlendirmeyi ve girişimci olmak isteyen potansiyeli yüksek gençleri cesaretlendirmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda Program, ilk ayağı olan Ankara etkinliğini Crowne Plaza’da gerçekleştirdi.

CaseCampus, Roadshow dahilinde girişimcilik olgusunu pekiştireceği Türk girişimcilerinin vakalarını kullanarak Ankara’dan sonra İzmir (18 Kasım) ve Eskişehir (16 Aralık) olmak üzere toplam 3 ilde gerçekleşecek bir günlük etkinliklerde katılımcılarını dopdolu içeriklerle buluşturuyor.

Etkinliklerde girişimcilik panelleri, vaka çalışmaları ve ödüllü fikir geliştirme yarışmaları ile her şehirde girişimciliğe hevesli 200’er gence ulaşarak bölgesel anlamda çarpan etkisi yaratmayı amaçlayan programa yine Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden girişimcilik akademisyenleri önderlik ediyor; Doç Dr. Adil Oran (ODTÜ), Yrd. Doç Dr. Ahmet Murat Fiş (Özyeğin Üniversitesi), Doç Dr. Atilla Hakan Özdemir (Bilkent Üniversitesi), Yrd. Doç Dr. Berna Beyhan (Sabancı Üniversitesi), Doç. Dr. Engin Özgül (Dokuz Eylül Üniversitesi), Öğr. Gör. Taylan Demirkaya (İzmir Ekonomi Üniversitesi), Doç. Dr. Mustafa Ergen (Koç Üniversitesi) ve Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Aygören (Boğaziçi Üniversitesi), Doç. Dr. Yaman Ömer Erzurumlu (Bahçeşehir Üniversitesi).

CaseCampus Roadshow’a Kimler Katılıyor?

CaseCampus Sonbahar 2017 Roadshow’una Ankara, İzmir, Eskişehir ve çevresindeki illerde öğrenim gören, tüm lisans ve yüksek lisans öğrencileri katılım gösterebiliyor. Tamamen ücretsiz uygulanan etkinliklerde öğrencilerin casecampus.org’da yer alan davet formunu doldurmaları gerekiyor. İzmir etkinliğine katılım için son başvuru tarihi 7 Kasım, Eskişehir için ise 5 Aralık.

CaseCampus Ankara Etkinliğinde Neler Oldu?

Sonbahar 2017 Dönemi Ankara etkinliği, Endeavor Derneği Girişimci Yetenek Programları Müdürü Utku Tuncay ve Akbank’tan KOBİ Bankacılığı Pazarlama Yönetimi Müdürü Turgut Çatalkaya‘nın açılış konuşmaları ile başladı.

Utku Tuncay, dört dönemdir Endeavor olarak Akbank ana sponsorluğunda uygulanan CaseCampus’ü İstanbul dışına yaygınlaştırma çalışmalarının ilk durağı Ankara’da genç girişimci adaylarıyla buluşmaktan duyduğu heyecanı belirterek, girişimcilik yolunda İstanbul dışındaki gençlerin de etkin girişimciliğe yönelik olarak uygulamalı etkinliklerle özendirilmesinin Türkiye çapında yeni teknolojilere dayalı etkin girişimlerin ortaya çıkmasına yapacağı olumlu katkıdan bahsetti.

Akbank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Yönetimi Müdürü Turgut Çatalkaya yaptığı konuşmada girişimcilik konusunun \"öncelikli kurumsal sosyal sorumluluk alanları\" arasında bulunduğunun altını çizerek bu çerçevede 2007 yılından bu yana Endeavor’ın Türkiye faaliyetlerine destek olduklarını vurguladı ve ekledi:

\"Endeavor Derneği ile işbirliğimiz kapsamında Endeavor Türkiye’nin seçtiği etkin girişimciler için bir kredi havuzu oluşturduk.

\"Uygun teminat koşulları, uzun vade ve düşük faiz gibi avantajlar sunan bu kredi havuzundan Endeavor tarafından seçilen girişimciler yararlanabiliyor.\"

Girişimcilere özel finansal işbirliklerinin yanı sıra gençlere özel girişimcilik programları da yürüttüklerine işaret eden Çatalkaya, \"Çalışmalarımızla tüm Türkiye’de girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye çalışıyoruz. Son dönemde bizi en çok heyecanlandıran projemiz ise gençlere yönelik uygulamalı girişimcilik programı \'CaseCampus\'. 2016 yılında hayata geçen CaseCampus ile üniversiteli gençlere girişimciliği bir kariyer yolu olduğunu göstermeye ve eğitimlerimiz ile onları bu yönde güçlendirmeye çalışıyoruz. 2017 sonbahar döneminde gençlere CaseCampus’ü biraz daha yakından anlatmak için Ankara, izmir ve Eskişehir’de bir roadshow planladık\" dedi.

Açılış konuşmalarından sonra gerçekleşen Girişimci ve Yatırımcı Paneli’nde panelistler 212 Venture Capital Kurucu ve Genel Müdürü Numan Numan, Neozeka Kurucusu Görkem Öğüt, Galata Business Angels’tan Ömer Faruk Akarca ve App Samurai Kurucusu Şeyhmus Ölker girişimcilik ve yatırım ekosistemini değerlendirdi. Panelde Ankara’daki girişimcilik ekosistemi, start-upların kurulum aşaması ve sonrasında karşılaştıkları zorluklar ile girişimcilerin önlerine çıkan engelleri aşarkenki çözüm süreçleri konuşuldu.

Panel sonrası Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Adil Oran’ın “İş Modeli ve Kavramlar” sunumuna geçildi. Oran, öğrencilere girişimlerini kurarken kullanabilecekleri en temel araçlardan biri olan iş modelini nasıl oluşturacaklarını anlattı. Daha sonra katılımcılar finansal teknoloji ürünü Paraşüt.com (Andaç Türkmen, Sean Yu ve Fahri Özkaramanlı) CaseCampus vakasıyla girişimcilerin şirketi kurma ve büyütme aşamasında yaşadıkları zorluklar ve kritik karar anlarını yakından incelemek ve iş modelini oluşturmak üzere öğretim görevlilerinin önderliğinde çalışma gruplarına ayrıldılar.

Öğle yemeği sonrasında ödüllü “İş Fikri Geliştirme Yarışması”na geçildi. Katılımcılar beş ayrı çalışma grubuna dağılarak öğretim görevlileri ve Endeavor ekibi önderliğinde seçtikleri tematik, sektörel ve iş modeli alanlarında takım iş fikirlerini geliştirerek yarıştılar.

Her grubun birincisi seçildikten sonra kaıtlımcılar Paraşüt Kurucularından Andaç Türkmen ile “Fireside Sohbeti”ni dinlediler. Sohbet sırasında final yarışmasında yapacakları sunumlarını hazırlayan beş takım, daha sonra sunumlarını gerçekleştirdi ve jüri üyelerinin oylamalarıyla birinci gelen takım Reeder tabletlerin sahibi oldu.

Yoğun ilginin olduğu Ankara etkinliği her sene Kasım ayına yayılan etkinliklerle 170 ülkede kutlanan Global Girişimcilik Haftası (GGH) kapsamında gerçekleştirildi. Yerel, ulusal ve küresel etkinliklerle girişimcilik ekosistemini bir araya getiren ve gençleri yenilikçilik potansiyellerini keşfetmeye ve girişimciliği kariyer seçeneği olarak değerlendirmeye teşvik eden GGH bu sene 13-19 Kasım tarihleri arasında kutlanıyor. (Fotoğraflı)