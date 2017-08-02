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Kültür-Sanat

Casablanca filminin afişine 1.6 milyon lira

Açık artırmayla satılan afiş, 1942 yapımı film için hazırlanan İtalyanca afişlerin son örneği

02 Ağustos 2017 20:29

ABD’de düzenlenen açık artırmada, ünlü Casablanca filminin İtalya’daki gösterimi için yapılan 2 bin afişten bugüne kalan tek kopya satıldı.

139 santime 198 santim boyutlarında olan afiş Dallas'taki Heritage Auctions müzayede evindeki açık artırmada yeni sahibini buldu. Afişin, Micheal Curtiz'in yönettiği, başrollerini Humphrey Bogart ile Ingrid Bergman'n paylaştığı 1942 yapımı filmi için hazırlanan İtalyanca afişlerin son örneği olduğu açıklandı.

NTV'nin haberine göre, film 1946'da İtalya'da gösterime girmeden önce 2 bin kadar afiş hazırlandığı biliniyor. Film İtalya'da gösterime girmeden 4 yıl önce çekilse de o zamanlar ülkeyi yöneten rejim ABD yapımlarının gösterilmesine müsaade etmemişti. II. Dünya Savaşı'nın ardından filme izin çıkmış ve yapım şirketi Warner Bros sanatçı Luigi Martinati'yi yeni bir afiş hazırlaması için görevlendirmişti.

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