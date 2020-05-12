CAS hakemi Emin Özkurt: Ligler tescil veya iptal edilirse UEFA kupalara katılacak kulüpleri reddetme hakkına sahip

CAS'taki hakemlerden spor hukuku uzmanı Avukat Emin Öztürk, ligler düşme ve çıkma olmadan mevcut haliyle tescil veya iptal edilirse, büyük bir hukuki kaos doğuracağını belirterek, kulüpler maddi kayıpları nedeniyle yargı yoluna başvurabileceğini söyledi. Öztürk, UEFA'nın oynanmayan liglerde federasyonlar tarafından Avrupa kupalarına katılmak üzere önerilecek kulübü reddetme hakkına sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Spor hukuku alanında Türkiye'yi uluslararası mecrada temsil eden, İsviçre'deki Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) ve Euroleague'in tek Türk hakemi Avukat Emin Özkurt, futbolu bekleyen süreci değerlendirdi.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Özkurt; kontratlar, ligler ve yayıncı kuruluş ile ilgili yaşanabilecek hukuksal sorunları ve çözüm önerilerini anlattı:

İşte Avukat Emin Öztürk'ün açıklamaları...

Futbolcu sözleşmelerinin durumu

"Covid-19'u ‘mücbir sebep' olarak kabul eden FIFA'nın ‘kılavuz ilkeleri'ne göre futbolcular ve kulüpler, uzlaşma yöntemiyle kontratlar ile ilgili sıkıntıları çözmeli. Tek taraflı kararlar, ulusal yasalara uygun olduğunda kabul edilecek.

Talimata göre sözleşmelerin bitiş tarihinin 31 Mayıs olarak tespit edilmesi zorunludur. Sözleşme bitiş tarihinden sonra resmi müsabakaların devam etmesi halinde, sözleşmenin süresi müsabakaların bitimine kadar uzamış sayılır.

"UEFA takımları reddetme hakkına sahip"

Ligler düşme ve çıkma olmadan tescil edilirse veya iptal edilirse bu, içinden çıkılması yıllar sürecek çok büyük bir hukuki kaos doğuracaktır. Kulüpler maddi kayıpları nedeniyle yargı yoluna başvurabileceklerdir.

UEFA, oynanmayan liglerde federasyonlar tarafından Avrupa kupalarına katılmak üzere önerilecek kulübü reddetme hakkına sahip olduğunu açıkladı. Bu yaklaşımı, her türlü kararı alırken göz önünde bulundurmak lazım.

"Karantina Ligi konseptiyle oynanmalı"

Yayıncı kuruluş ile çıkacak uyuşmazlık, Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca incelenmeli. Yayıncı kuruluş mahkeme yoluyla sözleşmenin uyarlanmasını, miktarının azaltılması veya ertelenmesini talep edebilir.

Kulüplerin gelirlerinin yaklaşık %40'ı yayın gelirlerinden oluşuyor. Ligler ‘karantina ligi' konseptiyle oynanmalı. Aksi takdirde çok büyük zorluklar kulüplerimizi bekliyor.

"Kulüpler kombine ücretlerini geri ödemek zorunda kalabilir"

Kulüpler seyircilere (kombine) ücretlerini geri ödemek zorunda kalabilir. Ancak sporseverin ücretini kulübe bağışlaması pekâlâ mümkün. Tüzel kişiler olan dernekler ve anonim şirketler arasında böyle bir bağışlama işleminin ve alacak temlikinin yapılmasında bir engel yoktur.



Mevzuatımız buna mani bir hüküm içermez. Hiçbir sözleşme, kanunun açık hükümlerinin üstünde değildir. ‘Kanuna rağmen sözleşme hükmü geçerlidir' denilemez."