T24 LogoT24 Logo
Spor
Deutsche Welle

CAS 28 Rus sporcunun cezasını kaldırdı

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Olimpiyat Komitesi'nin 28 Rus sporcuya verdiği cezayı kaldırdı. CAS kararına delil yetersizliği gerekçe gösterildi.

01 Şubat 2018 21:28

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda doping yaptıkları gerekçesiyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından ömür boyu men cezası alan 42 Rus sporcudan 39'unun dosyasını inceledi.

CAS'ın açıklamasında, dopingli madde kullandıklarına dair yeterli kanıt bulunmayan 28 Rus sporcunun cezasının kaldırıldığı ve aldıkları derecelerin geçerli sayıldığı belirtildi.

CAS doping yasağını ihlal ettikleri hükmüne vardığı 11 sporcunun Olimpiyatlardan ebedi men cezasını kaldırdı. Sporcuların, bu ay Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde yapılacak Kış Olimpiyatları'na katılıp katılamayacakları ise belirsizliğini koruyor.

Rus biatloncular Olga Zaytseva, Olga Vilukhina ve Yana Romanova hakkındaki karar ise 9 Şubat'ta başlayacak olan Kış Olimpiyatları'nın ardından açıklanacak.

Aralık ayında İsviçre'nin Lozan şehrinde düzenlenen IOC İcra Kurulu toplantısında Rusya'nın 2018 Olimpiyatları'ndan men edilmesi kararlaştırılmış, testleri temiz çıkan Rus sporcuların ise olimpiyatlara "Rusya'dan katılan olimpik sporcu" unvanıyla bağımsız olarak katılabilecekleri açıklanmıştı.

Rusya Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Aleksander Zukov tahkim mahkemesinin Rus sporcuların itibarını iade ettiğini söyledi.

Rusya Dopingle Mücadele Kurumu eski Başkanı Grigory Rodçenkov'un avukatı Jim Walden ise CAS'ın "bazı sporculara asgari ceza verip, diğerlerini ise temize çıkaran" bir karar aldığını söyledi. Rodçenkov doping skandalının ortaya çıkarılmasında önemli rol oynamıştı.

IOC toplam 43 Rus sporcuyu cezalandırmıştı. Üç sporcu temyiz başvurusunun karara bağlanmasını beklerken, bobsledci Maksim Belugin temyiz için CAS'a başvurmamıştı.

DW/Reuters/dpa,AG/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Spor Tahkim MahkemesiOlimpiyat KomitesiRusTahkim MahkemesiSoçi Kış OlimpiyatlarıUluslararası Olimpiyat KomitesiOlimpiyatlardanGüney Kore PyeongchangKış OlimpiyatlarıOlga Zaytseva Olga VilukhinaYana RomanovaLozanIOC

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24