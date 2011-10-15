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Spor

Carvalhal, Guti'yi maç kadrosuna aldı İSTANBUL (A.A)

15 Ekim 2011 00:02

-Carvalhal, Guti'yi maç kadrosuna aldı İSTANBUL (A.A) - 14.10.2011 - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.  Teknik direktör Carlos Carvalhal yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren antrenmanda, futbolcuların kondisyon ve taktik çalışmaların ardından, çift kale maç yaptıkları bildirildi.  Sakatlığı süren Ersan Gülüm'ün ise takımdan ayrı koşu ve topla çalışmalara devam ettiği kaydedildi.  A2 Takımı'nın dün Bucaspor ile oynadığı maçta sahaya çıkan Umut Kaya, Atınc Nukan, Muhammed Demirci, Burak Kaplan, Alves, Onur ve Mehmet Akyüz'ün takımdan ayrı koşu yaparak antrenmanı tamamladığı ifade edildi.  -Guti uzun süre sonra kadroda- Beşiktaş'ta İspanyol futbolcu Guti Hernandez, uzun süre sonra maç kadrosuna alındı.  Sakatlık ve hastalık sorunları yaşayan Guti, bu sezon ligde henüz forma giymezken, teknik direktör Carvalhal'ın oyuncuyu Kayserispor maçının kadrosuna aldığı bildirildi.  Siyah-beyazlı ekipte, takımla birlikte sakatlığı geçtikten sonra henüz iki antrenmana çıkan Almeida, kırmızı kart cezalıları Necip ve İsmail'in yanı sıra Sivok ve  Hilbert'in de maç kadrosunda yer almadıkları öğrenildi. 

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