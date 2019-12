-Carvalhal: Alania maçları kolay olmayacak İSTANBUL (A.A) - 17.08.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, Alania ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçının kolay geçmeyeceğini söyledi. Carvalhal, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde takım kaptanı İbrahim Toraman ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Alania'ı hem teknik heyeti göndererek, hem de videodan izlediklerini ve analiz ettiklerini belirterek, ''Rakibe olduğundan daha fazla saygı göstermeliyiz. Her rakibimize saygı gösteriyoruz. Rakibimiz Premier Lig'de değil, ama bulunduğu ligde ilk sırada. 21 maç içinde sadece 9 gol yemişler. Kolay bir eleme turu olmayacak. Bunun bilincindeyiz'' diye konuştu. Alania'nın iyi ve kötü yaptığı şeyleri bildiklerini ve bunların üzerine çalıştıklarını aktaran Portekizli teknik adam, ''Rakibimizi iyi tanıyoruz. Maç için hazırız. Amacımız yarın Beşiktaş için büyük bir gece geçirtmek. Taraftarımızın da bize maçın başından itibaren destek olmasını bekliyoruz. Alania karşısında önlemlerimizi alıp avantajlarımızı kullanıp bu turu geçmek istiyoruz'' ifadelerini kullandı. Eleme turlarındaki maçların 2 karşılaşma üzerinden oynandığını kaydeden Carvalhal, ''Sonuç ikinci maçın sonunda belirleniyor. Biz ilk maçta taraftarımızın önünde oynamanın avantajını kullanmak istiyoruz. Ancak rakibimiz kolay değil. Liglerinde 20'nin üzerinde maç oynamışlar. Biz de takımımızın kalitesini biliyoruz ve sahaya bu kalitemizi yansıtmak istiyoruz'' diye konuştu. -''Almeida için bize gelen bir teklif yok''- Carvalhal, Portekizli futbolcu Hugo Almeida'nın başka takımlara transfer olacağı yönünde haberler bulunduğunu, bu durumun Almeida'yı yarınki maç için nasıl etkileyeceği sorusuna, ''Almeida için bize gelen bir teklif yok. Kendisinin de bu konuda bilgisi yok. Bu nedenle kendisinin konsantrasyonunu dağıtacak bir durum da söz konusu değil. Maçı bekliyor'' yanıtını verdi. Sakatlığı bulunan Necip ile babası vefat eden Aurelio'nun yarınki maçta forma giyemeyeceklerini kaydeden Portekizli teknik adam, cezalı Quaresma ve UEFA'ya ismi bildirilmeyen Sidnei'nin yokluğunun kendilerini nasıl etkileyeceği sorusu üzerine, ''Oynayamayacak oyuncular hakkında konuşmayı sevmiyorum. Onların olmaması bizi üzüyor. Diğer oyuncularımız da Beşiktaş'ın oyuncuları ve hepsi değerli. Onların yaptıkları ve yapacaklarına güveniyorum. Olmayan futbolculardan konuşmanın gereği yok'' diye konuştu. Yarın Beşiktaş taraftarının karşısına ilk kez çıkacağının hatırlatılması üzerine Carvalhal, ''Stresli olduğum bir durum yok. Benim için çok güzel bir an olacak. Dünyanın en iyi taraftar kitlesi olduğunu söylemişlerdi, yarın bunu göreceğiz'' dedi.