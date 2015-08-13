Carter'dan kanser açıklaması



ABD'nin 90 yaşındaki eski başkanı Jimmy Carter, kendisine ait internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, geçirdiği karaciğer ameliyatının vücudunun diğer bölgelerinde de metastazlar oluştuğunu gösterdiğini belirtti.

Hastalığı ile ilgili daha fazla ayrıntı vermeyen Carter, Atlanta'daki Emory Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine edeceğini belirtti. Carter, önümüzdeki hafta daha detaylı bir açıklama yapılacağını vurguladı.

Georgia eyaletinde doğan Carter, 1977 - 1981 yılları arasında başkanlık koltuğuna oturmuştu. Carter'ın başkanlığı sırasında dönemin Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat ile dönemin İsrail Başbakanı Menahem Begin arasında iki barış anlaşması imzalanmıştı. Carter'ın bir diğer başarısı da 1979 yılında dönemin Sovyet parti başkanı Leonid Breşnev arasında stratejik silahlanmanın sınırlandırılmasını öngören SALT II anlaşmasının imzalanmasıydı.

Gölgeleyen olaylar

Carter'ın başkanlığını gölgeleyen olaylar ise Tahran'daki rehine krizi, Sovyetlerin Afganistan'a müdahalesi, ekonomi krizi ve doların düşüşüydü. Tahran'daki ABD Konsolosluğu'nu 1979 yılında işgal eden İranlı öğrenciler, 444 gün boyunca işgal eylemini sürdürmüş ve 50 Amerikalı'yı da rehin tutmuştu. Rehineler büyük bir kurtarma operasyonu ile kurtarılmıştı.

Cumhuriyetçi Ronald Regan'a karşı seçim yenilgisinin ardından dine yönelen Carter, uluslararası barış ve yardım çalışmaları dolayısıyla 2002 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.