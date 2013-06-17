Çarşı'ya polis baskınında 'organize örgüt' suçlaması

Beşiktaş Çarşı grubunun kurucularından Sarı Cem lakaplı Cem Yakışkan ile Çarşı'nın pankartlarını yazan 'Deve Erol' lakaplı Erol Özdil dün sabah polisler tarafından evlerinden gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi sayısı 22 olarak açıklandı. Alınan kişilerden 11'i Çarşı Grubu'na bağlı.

Çarşı oturma eylemi yaptı

Sabah saatlerinde Çarşı grubunun üyelerinin gözaltına alındığı haberleri sonrasında Beşiktaş Köyiçi'nde toplanan Çarşı grubu üyeleri bir açıklama yaptılar.

Grup yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sabah saatlerinde 22 arkadaşımızın gözaltına alındığını öğrendik. Bunun üzerine emniyet yetkililerine görüşme ve bilgi almak için başvurduk. Suçlamaların ayrıntılarını tam olarak bilemiyoruz çünkü dosya üzerinde gizlilik kararı var. Ancak kısaca öğrenebildiğimiz kadarıyla çete suçlaması, çıkar amaçlı suç örgütü kurma var. Ayrıntılı açıklamamız 19:03'de yapacağız. Arkadaşlarımızdan sağlıklı bilgi alana kadar burada bekleyişimiz sürecek. Şu anda her hangi bir eylem ve yürüyüş planımız yok."

Çarşı'nın resmi açıklaması

Çarşı grubu resmi oturma eylemi sonrası geç saatlerde internet sitesinden açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Çarşı olarak, Gezi Parkı olaylarının başladığı ilk günden itibaren çevreye ve kamu mallarına zarar vermeyi reddeden bir çizgi içerisinde provokasyonlardan uzak durarak demokratik protesto hakkını kullanan halkımızın yanında onurlu duruşumuzu sergiledik. Lakin üzülerek takip etmekteyiz ki arkadaşlarımız çete kurmak ve yağma amaçlı tehdit suçlarını işlemekle itham edilmektedirler. İstanbul Valisi tarafından yapılan basın açıklamasında ve devletin resmi kurumları tarafından yapılan bilgilendirmelerde hedefin Çarşı olmadığı beyan edilmiş olsa da mevcut durum soru işaretleri içermektedir. Çarşı haksızlığa karşı eylemlere katılan tüm bireylerin içerisindeki asi ruhtur ve bedene indirgenemez. 1982’den bu yana haktan ve adaletten yana olan tavrımızı koruduk ve korumaya devam edeceğiz. Gözaltına alınan arkadaşlarımızın sürecin huzur içerisinde ve kimsenin zarar görmeden bitmesi için verdikleri emeğin bilinciyle semtimizde arkadaşlarımızı beklemeye ve konuyla ilgili gelişmelerin takipçisi olmaya devam edeceğiz" denildi.