Çarşı'nın kurucusu: Bir tek Kasımpaşa'da oynamaz Beşiktaş

Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı’nın kurucusu Alen Markaryan, Beşiktaş’ın yeni sezonda maçlarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynayacak olmasıyla ilgili, “Şimdi hem coğrafi hem de stratejik olarak, bir tek orada oynamaz Beşiktaş, bir tek orada gülemeyiz. Beşiktaş sokakta oynasa, kaldırımda tribün kurarız da yine de Kasımpaşa olmaz bu sene. Anlayın gayrı, anlayın da ‘ittirmeyin boşuna’” dedi.

Alen Markaryan, Akşam gazetesindeki ilk yazısında, Beşiktaş’ın yeni sezonda maçlarını neden Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynamaması gerektiğini yazdı.

Markarya’nın “İtiniz” başlığıyla yayımlanan (14 Ağustos 2013) yazısı şöyle:

İtiniz!

“Nereye gidiyorsun” diye sormuşlar adama?

Uzaklara demiş.

Belki yârin gamzesine

Belki de bir gazete köşesine

Kim bilir?

Gidiyorum kelamı gideceğin yere merhaba demektir aslında!

Önemli olan “Giderken yüreklere bir çentik atmaktır” diye de fısıldamış.

Yüreğini koymuşsundur orta yere.

Kaç bahar kim bilir,

Kaç bahar acı çekmişsindir.

Ve kaç bahar vurmuşlardır seni.

Şakaklarından,

Göğsünden,

Ve bir hain darbesiyle

Sırtından.

Yüreğin hâlâ koyduğun yerdedir.

Ortada.

Beşiktaş’ın tam ortasında.

Gitme zamanıdır demiş usulca

Ve bir tek anılarını almış yanına

Bir de ana örgüsü siyah beyaz atkısını.

Vakti zamanı geldiğinde bir köşeye çekilirsin.

Kahveyse kahve çaysa çayını yudumlarsın.

Ve hayata “Bu köşeden” itersin!

Kimleri itmediler ki

Quaresma’yı ittiler bu ülkeden.

Kimse sesini çıkarmadı.

Cenk’in üstüne McGregor’u

Ernst’in yerine orta sahaya Hasan Türk’ün hayalini ittiler.

Gık yok.

Sağ çizgiden Hilbert’i taç’a yolladılar.

Bedavaya!

Kimse iki kelime ittirmedi bile.

Sağ bekin yok, sol bekin yok.

“Hadi” diyorsun.

İttiren yok.

Lige yeni çıkmış iki top yapamayan

Rize’yi 90’inci dakikada attığın hasbel kader golle yeniyorsun.

Bir manşet, bir mübalağa

Bir süs

Sanki gitmeyen bir araba varda zorla “İttiriyorlar”mış gibi.

Her zaman söylerim.

İyiye kötü

Kötüye iyi modadır Beşiktaş’ta.

Çünkü sistem böyle çalışır Beşiktaş’ta.

Tigana’nın prensi Serdar’ı Tabata’ya bonus karşılığı verdiler,

Şimdi para karşılığı geri aldık iyi mi.

İki satır iten yok!

Gezi olayları olmamıştı daha,

En makbul stad Kasımpaşa gözüküyordu.

Saraçoğlu’nu, Arena’yı boş verin

Adnan Öztürk’ü meşhur etmeyin.

Butik staddır, biz bize yeteriz

Hadi oraya gidelim dedik

İttirmediler bile!

Şimdi hem coğrafi hem de stratejik olarak

Bir tek orada oynamaz Beşiktaş

Bir tek orada gülemeyiz.

Beşiktaş sokakta oynasa

Kaldırımda tribün kurarız da

Yinede Kasımpaşa olmaz bu sene

Anlayın gayrı, anlayın da

“İttirmeyin boşuna.”