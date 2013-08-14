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Spor

Çarşı'nın kurucusu: Bir tek Kasımpaşa'da oynamaz Beşiktaş

Alen Markaryan: Gitme zamanıdır demiş usulca ve bir tek anılarını almış yanına, bir de ana örgüsü siyah beyaz atkısını...

14 Ağustos 2013 19:37

Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı’nın kurucusu Alen Markaryan, Beşiktaş’ın yeni sezonda maçlarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynayacak olmasıyla ilgili, “Şimdi hem coğrafi hem de stratejik olarak, bir tek orada oynamaz Beşiktaş, bir tek orada gülemeyiz. Beşiktaş sokakta oynasa, kaldırımda tribün kurarız da yine de Kasımpaşa olmaz bu sene. Anlayın gayrı, anlayın da ‘ittirmeyin boşuna’” dedi.

Alen Markaryan, Akşam gazetesindeki ilk yazısında, Beşiktaş’ın yeni sezonda maçlarını neden Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynamaması gerektiğini yazdı.

Markarya’nın “İtiniz” başlığıyla yayımlanan (14 Ağustos 2013) yazısı şöyle:

 

İtiniz!

 

“Nereye gidiyorsun” diye sormuşlar adama? 
Uzaklara demiş. 
Belki yârin gamzesine 
Belki de bir gazete köşesine 
Kim bilir? 
Gidiyorum kelamı gideceğin yere merhaba demektir aslında! 
Önemli olan “Giderken yüreklere bir çentik atmaktır” diye de fısıldamış. 
Yüreğini koymuşsundur orta yere. 
Kaç bahar kim bilir, 
Kaç bahar acı çekmişsindir. 
Ve kaç bahar vurmuşlardır seni. 
Şakaklarından, 
Göğsünden, 
Ve bir hain darbesiyle 
Sırtından. 
Yüreğin hâlâ koyduğun yerdedir. 
Ortada. 
Beşiktaş’ın tam ortasında. 
Gitme zamanıdır demiş usulca 
Ve bir tek anılarını almış yanına 
Bir de ana örgüsü siyah beyaz atkısını. 
Vakti zamanı geldiğinde bir köşeye çekilirsin. 
Kahveyse kahve çaysa çayını yudumlarsın. 
Ve hayata “Bu köşeden” itersin! 
Kimleri itmediler ki 
Quaresma’yı ittiler bu ülkeden. 
Kimse sesini çıkarmadı. 
Cenk’in üstüne McGregor’u 
Ernst’in yerine orta sahaya Hasan Türk’ün hayalini ittiler. 
Gık yok. 
Sağ çizgiden Hilbert’i taç’a yolladılar. 
Bedavaya! 
Kimse iki kelime ittirmedi bile. 
Sağ bekin yok, sol bekin yok. 
“Hadi” diyorsun. 
İttiren yok. 
Lige yeni çıkmış iki top yapamayan 
Rize’yi 90’inci dakikada attığın hasbel kader golle yeniyorsun. 
Bir manşet, bir mübalağa 
Bir süs 
Sanki gitmeyen bir araba varda zorla “İttiriyorlar”mış gibi. 
Her zaman söylerim. 
İyiye kötü 
Kötüye iyi modadır Beşiktaş’ta. 
Çünkü sistem böyle çalışır Beşiktaş’ta. 
Tigana’nın prensi Serdar’ı Tabata’ya bonus karşılığı verdiler, 
Şimdi para karşılığı geri aldık iyi mi. 
İki satır iten yok! 
Gezi olayları olmamıştı daha, 
En makbul stad Kasımpaşa gözüküyordu. 
Saraçoğlu’nu, Arena’yı boş verin 
Adnan Öztürk’ü meşhur etmeyin. 
Butik staddır, biz bize yeteriz 
Hadi oraya gidelim dedik 
İttirmediler bile! 
Şimdi hem coğrafi hem de stratejik olarak 
Bir tek orada oynamaz Beşiktaş 
Bir tek orada gülemeyiz. 
Beşiktaş sokakta oynasa 
Kaldırımda tribün kurarız da 
Yinede Kasımpaşa olmaz bu sene 
Anlayın gayrı, anlayın da 
“İttirmeyin boşuna.”

 

ETİKETLER

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