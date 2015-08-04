Çarşı'dan Mario Gomez için Sıla marşı

Beşiktaş’ın Alman yıldız Mario Gomez’i transfer etmesinden sonra Çarşı taraftar grubu Sıla’nın "Acısa da Öldürmez" şarkısından ilham alarak beste yaptı.

İlk günden itibaren fenomen olan Beşiktaş taraftarının yaptığı bestede şarkıcı Sıla’nın ismi kullanılarak başlıyor. Bestede, “Fark etmez. Sıla diyor; ‘Acısa da öldürmez’... Quaresma, Sosa, Töre affetmez. Beşiktaş’a hoş geldin Mario Gomez” diyerek bitiyor.

Beşiktaş taraftarlarının hazırladığı video şöyle: