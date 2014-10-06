Çarşı'dan Kobanê'ye destek mesajı

Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) kuşatmasına üç haftadır direnen Kobanê’ye sosyal medya üzerinden destek mesajı yayımladı.

Çarşı'nın resmi Twitter hesabı (@forzabesiktas) üzerinden yapılan açıklamada Çarşı’nın resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda, “Adaletsizliği önleyecek gücümüz olmayabilir, ama adaletsizliğe itiraz etmeyi beceremeyeceğimiz bir zaman asla olmamalıdır, bir savaşta sadece insanlar ölmez, insanlık da ölür” sessizlik saf tutmaktır;bizim safımız insanlıktır” denildi.

Çarşı’nın paylaştığı mesajlar şöyle: