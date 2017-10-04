Çarşı'dan 'kartvizit' açıklamasına düzeltme: Hiçbir şahıs ve kurumu kastetmedik

Organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Sedat Peker’in, resmi sitesi üzerinden yaptığı ve ‘Çarşı’nın kendisini davet ettiği’ iddiasına yer verdiği açıklamanın ardından Çarşı grubu, resmi Twitter hesabı üzerinden, “çArşı, cumhuriyet ve halka düşman olanlara kartvizit olmaz. Aklınızdan dahi geçirmeyin” açıklamasını yapmıştı.

Aradan geçen birkaç saatin ardından bu açıklamayı kaldıran ve yeni bir açıklama yayımlayan Çarşı, “Yaptığımız açıklama hiçbir şahıs ve kurumu kastetmemektedir. Konuyu farklı yönlere çekmenin manası yoktur. Bizim bu hayattaki tek derdimiz Beşiktaş’tır” ifadesine yer verdi.

Ne olmuştu?

Organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Sedat Peker, kişisel sitesi üzerinden, “Şahsımı etkileyen bir davette Beşiktaş Çarşı grubundan gelmişti. Gerçekten bu davette benim için çok anlamlı ve değerli. fetöcülerin, pkk’lıların ve 28 Şubat artıklarının yapacakları aleyhte çalışmayı önemsemeyerek bu davette bulunmuş olmaları benim için çok değerliydi” ifadesinin de yer aldığı bir açıklama yayımlamıştı.

Bu açıklamanın sosyal medyada yayılmasının ve yankı bulmasının ardından Çarşı grubu, resmi twitter hesabı üzerinden “Çarşı, cumhuriyet ve halka düşman olanlara kartvizit olmaz. Aklınızdan dahi geçirmeyin” ifadesine yer vermişti.

Bu açıklamanın kamuoyu tarafından ’Sedat Peker’e cevap’ olarak yorumlanmasının ardından açıklamayı kaldıran Çarşı grubu, son olarak, “Yaptığımız açıklama hiçbir şahıs ve kurumu kastetmemektedir. Konuyu farklı yönlere çekmenin manası yoktur” açıklamasını yaptı.