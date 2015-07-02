Çarşı'dan Fikret Orman'a: Açıklayamadığı mali hesapların peşinde olduğumuz için kin güdüyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın Gezi Parkı protestolarında sergilediği tavır nedeniyle darbecilik suçlamasıyla yargılanan Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı için “yaptıkları bazı şeyler çok masum değil" yönündeki sözlerine tepki gecikmedi. Çarşı’nın avukatlarından Mehmet Derviş Yıldız, “Orman, bu tip beyanatlarıyla hâlen devam etmekte olan bir davayı etkilemeye çalışarak suç işliyor” dedi.

Gazeteci ve sanatçılarla iftar yemeğinde bir araya gelen Orman, “Gezi’de her kesimden insan bir araya geldi. Topluluk kendisine itici bir güç arıyordu. Çarşı bu rolü üstlenerek, siyasi bir ortamın içine çekildi” demişti. Çarşı’nın aktif rolü nedeniyle Beşiktaş’ın yeni stadının yapımında birçok zorlukla karşılaşıldığını dile getiren Orman, “Tayyip Erdoğan’ın desteği olmasaydı, bu stat yapılamazdı, Çarşı masum değil tapelere baktığımızda birçok şeyi görüyoruz. Yanlarında olmayız” ifadelerini kullanmıştı.

‘Maksadı var’

Erk Acarer'in Birgün'de yer alan haberine göre, Beşiktaş Başkanı Orman’ın açıklamalarına ise Çarşı’dan sert bir tepki geldi. Çarşı’nın avukatlarından Mehmet Derviş Yıldız, “Orman, bu tip beyanatlarıyla hâlen devam etmekte olan bir davayı etkilemeye çalışarak suç işliyor” dedi.

Aynı zamanda Beşiktaş Kongre Üyesi ve Birleşik Muhalefet Sözcüsü olan Yıldız, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Düşüncelerimizi defalarca süzgeçten geçirip lafımızı öyle söyleriz. Topluma mal olan bir kulübün başkanı da böyle yapmalı. Ancak Fikret Orman, bunu dikkate almıyor, açıklamaları maksatlı!”

“Türkiye, son genel seçimlerde iktidara net bir mesaj verdi. Gezi yerini buldu. Fikret Orman mesajı iyi okumamış” derken, şu ifadelere yer verdi: “Türkiye’de kutuplaştırmanın ve ayrıştırmanın artık prim yapmadığını çözememiş. Toplumu ayrıştıranlar bedel öderken, çıkıp bunları söylemesi tuhaf kaçıyor. Sen nasıl olur da, Beşiktaş taraftarını Çarşı’lı olan olmayan, Gezi’ye katılan katılmayan diye ayrıştırırsın? Siyasete geç başladı, bu konuların acemisi. Fikret Orman Kraldan çok kralcı! Türkiye’nin savaş çığırtkanlığından prim yapmak isteyenlere nasıl bir hesap kestiğini anlamamış. Artık toplumda bu tarz liderlik modeli ortadan kalktı. Genel seçim bunun tescilidir!” Yıldız, “Fikret Orman suç işliyor” diye devam etti:

‘Yargıyı etkilemeye çalışıyor’

“Çarşı davası sonuca gidiyor. Mahkemede aklanmak üzereyiz. Bizim terör örgütü olmadığımızı cümle âlem kabul etti. Davayı, dünyada ve Türkiye’de milyonlarca kişi takip etti, herkes yanımızda oldu! Durum böyleyken, bu tip beyanatlar vermek, mahkemeleri, savcıları etkilemeye yöneliktir. TCK’ya göre suçtur. ‘Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçudur. Ne yazık ki Orman bunu da bilmiyor.”

Avukat Yıldız, Beşiktaş Kulübü Başkanı’nı sert ifadelerle eleştirdi: “Çarşı’yla uğraşacağına, internete düşen, tapelere yansıyan başka tatsız şeylerle uğraşsın. Kendisine küfreden belediyecilerden, bürokratlardan hesap sorsun!”

‘Veremediği mali hesapların peşindeyiz, kininin nedeni bu’

Çarşı’nın avukatlarından Mehmet Derviş Yıldız, Orman’nın eleştirilerinin maksatlı olduğunu ileri sürerek “Eski Kulüp Başkanı Yıldırım Demirören’den ‘hesap soracağım’ diyerek yönetime geldi. Zaman geçti; ‘neden bunu yapmıyorsun?’ dediğimizde ‘Yargı süreci devam ediyor, bu nedenle şimdi sırası değil’ karşılığını verdi. Peki, şimdi yargı süreci devam etmiyor mu? Ancak bizler Fikret Orman’ın ne amaçla bu atfı cürümlerde bulunduğunu iyi biliyoruz. Çarşı’ya ve kendisine tüm muhalif olanlara açıklayamadığı mali hesapların takipçisi oldukları için kin güdüyor. Onları bu nedenle baskı altında tutmaya çalışıyor!” dedi.