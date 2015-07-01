Beşiktaş Başkan Fikret Ormanı: Çarşı grubunun yaptığı bazı şeyler çok da masum değil

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman , Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı'nın Gezi Parkı eylemleri sürecinde bulunduğu konumdan rahatsızlık duyduğunu ifade etti. Orman, "Çarşı'nın yaptığı bazı şeylerin çok masum olmadığını" savundu.

Gazeteci ve sanatçılarla önceki gün iftar yemeğinde bir araya gelen Orman, Vodafone Arena’nın yapımında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük desteği olduğunu da vurguladı.

Cumhuriyet’ten Sami Gürel’in haberine göre; Fikret Orman şu şunları söyledi:

“Gezi’de her kesimden insan bir araya geldi. Oradaki topluluk kendisine itici bir güç arıyordu. Çarşı bu rolü üstlenerek ön plana çıkınca siyasi bir ortamın içine çekildi. Siyaset benim işim değil. Yargılanmada biz kulüp olarak Çarşı’nın ne karşısında oluruz, ne de yanında. Tapelere baktığınızda yapılan bazı şeylerin de çok masum olmadığını görüyorsunuz.”

Orman, "Sayın Cumhurbaşkanımızın hakkını ödememiz lazım. Eğer Tayyip Bey olmasaydı İstanbul'un iki stadı olamazdı. Bu mümkün değildi. Net bir şekilde söylüyorum. Allah ondan razı olsun" dedi.

Geçtiğimiz yıl internete sızan ses kayıtlarında, Beşiktaş'ın Çarşı Grubu'nun Gezi eylemlerine katılmasından dolayı hükümetin rahatsızlık duyduğu ve Başkan Fikret Orman'a baskı uygulandığı iddia ediliyordu. Fikret Orman’ın bu iddialara yönelik olarak verdiği yanıt şöyleydi:

"Biz bu stadı yapmak için her şeye göğüs gerdik. Ne zorluklar çektiğimi de herkes görsün. Her şeye rağmen ben bu stadı bitireceğim."

'Benden başka kimse İnönü’yü yıkamazdı'

Çarşı’nın "Gezi direnişi sırasında siyasete çekilmesinin ardından yeni stadın yapımı konusunda birçok zorluk yaşadıklarını" da ifade eden Orman “Son olarak çatı kaçak diye inşaatı durdurdular. Daha ortada çatı bile yok. Ne zorluklarla karşılaştık inşaat sırasında. Tayyip Erdoğan’ın desteği olmasaydı bu stat yapılamazdı. Benden başka kimse de İnönü’yü yıkamazdı. Gezi olayları devam ederken biz stadı yıkıyorduk” diye konuştu.

Kur artışı nedeniyle Vodafone Arena’nın maliyetinin 160 milyondan 270 milyon liraya yükseldiğini belirten Fikret Orman şöyle konuştu:

“Stadın teknolojik altyapısına tam 12 milyon dolar yatırdık. Sadece sanat için de 3 milyon dolara yakın bir para harcadık. Stadın girişine dünyanın konuşacağı bir heykel yapmak için çalışmalarımız sürüyor. İnönü Stadı’nda bizleri Allah korumuş. 1.760 ton demir çıktı yıkımda. Biz Vodafone Arena’da 30 bin ton demir kullandık.”

Beşiktaş değerlerine vurgu yapan Orman, Emre Belözoğlu ve Egemen’e kapılarının kapalı olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Chelsea’yle aramız çok iyidir. Bizzat dostluk yaptığım yetkili arkadaşlar var. Bir gün sohbet sırasında 'Beşiktaş’ın 20 milyon taraftarı var' dedim. Bana dünya genelinde Chelsea’nin 520 milyon taraftarı olduğunu söylediler. Yalnız Çin’de 170 milyon Chelsea’nin kayıtlı taraftarı olduğunu, hatta Endonezya’da 35 milyon Chelsea kredi kartı kullanıldığını belirttiler. Benim de hayalim Çin’den bir futbolcu transfer etmek.

'Statta bira serbest olsun'

Orman sözlerine şöyle devam etti:

“Her zaman söylüyorum statlarda hafif içki satılmalı. Biz statlarımızı taraftarı çekebilecek yerler haline getirmeliyiz. Bizim taraftarımız maç öncesi Çarşı’da içiyor stada öyle geliyor. Aynı şey F.Bahçe ve G.Saray için de geçerli. Oysa taraftarımıza stadımızda light bira satabilsek istenmeyen olaylar da olmaz. İstanbul’daki Şampiyonlar Ligi Finali’nde bira serbestti ve hiçbir olay yaşanmadı.”