Çarşıda Hollywood pazarlığı

T24 - Hafta başında gizli bir film projesi için İstanbul'a gelen ABD'li ünlü aktör Ben Affleck, Kapalıçarşı'dan 220 bin dolarlık antika halı aldı. Pazarlık yaparak 13 bin dolar indirim yaptıran Affleck ödemeyi de limitsiz kredi kartıyla yaptı.



ABD'li ünlü oyuncu Ben Affleck bu hafta başında geldiği İstanbul'dan Kapalıçarşı esnafını ihya ederek ayrıldı. Pazartesi günü Kapalıçarşı'yı gezen Affleck, Imperio Otomano halı mağazasından 220 bin dolar değerinde halı alarak ayrıldı. Affleck, 233 bin dolar olan halıları pazarlıkla 220 bine indirdi. Önce dört halı alan ünlünün daha sonra aklında kalan iki halıyı da yardımcıları aracılığıyla aldırdığı öğrenildi. Imperio Otomano mağazasının sahibi Hakan Evin, Affleck'in aldığı halıların dördünün 100 yıllık antika halılar olduğunu, birinin 40 yıllık diğerinin ise yeni bir halı olduğunu söyledi. Evin, 40 yıllık Hereke halısı ile Kayseri halısının yanı sıra diğer halıların 100'er yıllık İran Melair halısı, İran Kum halısı, İran Heris halısı ile 100 yıllık antika Uşak halısı olduğunu belirtti.





LOS ANGELES'A YOLLAYACAK



Ben Affleck'in 220 bin dolar değerindeki halılar için iyi pazarlık da yaptığını söyleyen Evin, pazarlık miktarı hakkında bilgi vermezken "kendisine iyi bir indirim yaptık" demekle yetindi. Affleck'in 220 bin dolar değerindeki halıları kredi kartı ile tek çekimde ödediği ve halıların kargo aracılığıyla bu hafta içinde Los Angeles- California'daki ev adresine postalanacağı öğrenildi.





220 bin doları Black American Express ile ödedi



Hereke halısı (40 yıllık)

İran Melair halısı (100 yıllık)

İran Kum halısı (100 yıllık)

İran Heris halısı Antika uşak halısı (100 yıllık)

Kayseri ipek halısı





150 bin euroluk halıya 'pahalı' dedi



Evin, Affleck'e 150 bin euro değerinde tarihi Hereke ipek halısı da gösterdiklerini ancak fiyatını duyduğunda "Çok pahalı" diyerek almaktan vazgeçtiğini de söyledi. Mağazanın sahibi olan Evin, Affleck'in Türk ve İran halılarını çok sevdiğini, özel bir koleksiyonu da olduğunu ve kendisine "Dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğim, eşi benzeri olmayan halılar istiyorum" dediğini iletti. Affleck, 4 Nisan Pazar günü THY'nin tarifeli New York - İstanbul seferiyle sürpriz bir şekilde İstanbul'a gelmişti. Dün İstanbul'dan ayrılan yıldızın neden geldiği açıklanmamıştı. Aktörün eylülde çekimleri Kapalıçarşı, Sultanahmet ve Kapadokya gibi mekanlarda gerçekleştirilecek bir film çekeceği öğrenildi.







