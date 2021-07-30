Çarşı ve Gezi davaları birleştirildi

İkisi de beraatle sonuçlandığı halde üst mahkemelerce bozulan Gezi Parkı davası ile Beşiktaş Çarşı taraftar grubu dava dosyalarının birleştirilmesine onay verildi.

Yargıtay'ın beraat kararlarını bozmasının ardından Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanığın, Gezi eylemleri nedeniyle yargılandığı davanın, Gezi Parkı ana davasıyla birleştirilmesine onay verildi. Sanıkları arasında iş insanı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar ve sanatçı Mehmet Ali Alabora'nın da yer aldığı Gezi Parkı Davası İstinaf Mahkemesi’nin verilen beraat kararını bozmasının ardından Mayıs ayında yeniden görülmeye başlanmıştı. Bu arada Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanığa verilen beraat kararı ise Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bozulmuş; Yargıtay, her iki davanın birleştirilmesini istemişti. Gezi Davası’nın görüldüğü İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Haziran'da, Çarşı Davası'na bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iki dosyanın birleştirilmesine muvafakat edilip edilmeyeceğini sordu. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de 28 Temmuz'da verdiği kararda, iki dava dosyasının birleştirilmesine muvafakat verdi. Böylece Çarşı taraftar grubu davası ile Gezi Davası birleşmiş oldu. Gezi Davası daha önce de iş insanı Osman Kavala’nın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla yargılandığı dava ile bileştirilmişti.

11 Haziran 2013 - Gezi Parkı protestoları

Geçici başkan görevlendirmesi

Bu arada İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinde başkan olarak görevli olan Mahmut Başbuğ'un, adli tatil nedeniyle, kendi mahkemesi dahil olmak üzere 13. ve 23. Ağır Ceza Mahkemelerine geçici olarak görevlendirildiği ve bu nedenle Çarşı davasının görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin onay yazısını hazırladığı heyet içinde yer aldığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

657 sayfalık Gezi Parkı iddianamede 16 sanığa isnat edilen suçlar arasında "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs," "mala zarar verme," "nitelikli yağma," "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" gibi suçlar var. Sanıkların 606 yıldan 2 bin 970 yıla kadar ceza almaları talep ediliyor. Dosyası birleştirilen Osman Kavala ise "siyasal ve askeri casusluk" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile suçlanıyor. Beşiktaş Çarşı taraftar grubu üyelerinin de içinde bulunduğu 35 kişinin yargılandığı davada yöneltilen suçlar arasında ‘hükümeti devirmeye teşebbüs' ve ‘suç örgütü kurma ve yönetme' var.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin ilk dava, 2014 yılı Mart ayında başlamıştı. Şubat 2015'te sanıkların beraat ettiği bu davanın ardından 2019 yılında ikinci bir dava açıldı. Şubat 2020'de bu dava da sonuçlandı ve sanıklar "hakkındaki suçların somut ve kesin delillere dayanmaması" sebebiyle beraat etti. Ancak savcılığın itirazı üzerine, istinaf mahkemesi, davanın yeniden görülmesi yönünde karar verdi. Bu arada, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve iş insanı Osman Kavala'nın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yargılandığı davanın, Şubat 2021'de Gezi davası ile birleştirilmesine karar verilmişti.

DHA, DW / DBN

© Deutsche Welle Türkçe