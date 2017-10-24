T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çarşı Van Grubu 2011 Van ve Erciş depremlerini unutmadı

Arif KARAKAŞ/VAN,(DHA)- BEŞİKTAŞ taraftar gruplarından Çarşı, 2011 yılında Van ve Erciş'te meydana gelen 7

24 Ekim 2017 11:23

Arif KARAKAŞ/VAN,(DHA)- BEŞİKTAŞ taraftar gruplarından Çarşı, 2011 yılında Van ve Erciş\'te meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde yaşamlarını yitirenleri andı.  
Çarşı Van Grubu, 2011 yılında yaşanan depremde hayatını kaybedenleri anmak üzere Eski Belediye Binası önünde toplandı, burada açıklama yapan grup ellerinde Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabirleri Sabahattin Yılmaz ve Cem Emir ile Japon yardım gönüllüsü Doktor Atsushi Miyazaki, depremin simgesi haline gelen 13 yaşındaki Yunus Geray ile depremde ölen diğer kişilerin fotoğraflarını taşıyarak yürüdü. Grup, daha sonra ölenleri anmak için 9 Kasım 2011 tarihinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayram Oteli önüne karanfil bıraktı. 
Grubun Van Temsilcisi Gani Acar, 2011 yılında meydana gelen depremde 644 kişinin yaşamını yitirdiğini, iki yıkıcı büyük depremin acılarının, aradan geçen 6 yıla rağmen hala yüreklerdeki tazeliğini koruduğunu söyledi. Acar, şöyle dedi:
\"23 Ekim ve 9 Kasım depremlerinde Van halkı ve dünya halklarının derin bir acı yaşadı. Üzücü ve yıkıcı iki depremin üzerinden 6 yıl geçmesine  rağmen, depremin acısını ve izlerini hala hissettiriyor olması üzücü bir durum. Bizler Çarşı Van Grubu olarak o üzücü ve yıkıcı günlerin bir daha yaşanmamasını umut ediyor, depremde yaşamını yitirenler anıyoruz.\"
Çarşı Van Grubu\'na Van Büyükşehir Belediye Spor taraftarları ve çok sayıda kişi destek verdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Arif KARAKAŞVANDHA BEŞİKTAŞVanErcişVan GrubuEski Belediye BinasıDoğan Haber Ajansı DHASabahattin YılmazCem EmirJaponDoktor Atsushi MiyazakiYunus GerayGrupdahaKasımBayram OteliVan Temsilcisi Gani AcarAcarEkim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24