'Çarşı', sokak çocukları için kıyafet topluyor

Kampanyada toplanacak kıyafetler 0-15 yaş aralığına uygun olacak. Kıyafetler her gün saat 16:00-20:00 arasında Beşiktaş Çarşı'sındaki kartal heykeline ve Sinanpaşa'daki Abbasağa parkında toplanacak. Getirilecek kıyafetlerin temiz ve sağlam olmasına dikkat edilmeli.

İhtiyacı olan çocuklar için düzenlenen kampanyayla "Bayramda Güneşin Çocuklarını Giydiriyoruz" başlıklı çağrı metni şöyle:

Kuralları sayıyoruz:

- Üç korner bir penaltı sayılır.

- Kaleci topu üç kere sektirirse rakip açılır.

- Taç kullanan kendi önüne atınca, taç değişir.

- Pas vermeden atılan gol sayılmaz.

- Beşte devre onda biter.

- Japon kale maç yapılıyorsa, herkesin ayrı kalesi olur.

- Maçtan sonra gelen su ortAk içilir.

Bu kurallarla futbolu öğrenen, toprak sahalarda büyüyen bir kuşak olarak bayramlıklarımızı paylaşıyoruz.

Çünkü biliyoruz ki paylaştıkça insan kalıyoruz.,

Çünkü paylaştıkça çoğalıyoruz.

Çünkü çocukluğumuzu, çocuklarımızı unutmadık unutmayız.

Beşiktaş çArşı taraftarları olarak Ramazan ayı boyunca her akşam iftarına oturduğumuz güneşin sofrasından kalkıp, bayramda güneşin çocuklarını giydiriyoruz.

0-15 yaş grubu yeni çocuk kıyafetlerini her gün Beşiktaş Kartal heykeline ve Abbasağa Parkı'na 16-20.00 arasında getirebilirsiniz.