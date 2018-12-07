Çarşı iznine çıkan 2 er, taksi çaldı

Kayseri'de çarşı iznine çıkan er Şeref Ö. ve Tolga Ç., taksi çaldı. Polisten kaçarken kaza yapan iki er yaralandı.

Kayseri'de çarşı izine çıkan er Şeref Ö. (22) ve Tolga Ç. (21), kent merkezinde kontak anahtarı üzerinde bulunan 38 T 0185 plakalı taksiyi çaldı. Aracın çalındığını gören taksi sahibi, durumu polise bildirdi. Aracı Osman Kavuncu Bulvarı'nda gören ekipler ile hırsızlık şüphelilerine 'dur' ihtarında bulundu. Kaçmaya devam eden Şeref Ö., polis ekipleri yaklaşınca, paniğe kapılıp, direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan araç, refüje çarptı. Kazada araç sürücüsü Şeref Ö.'nün sol kolu parçalandı. Yanında bulunan Tolga Ç. ise hafif yaralandı. Yaralılar, Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)