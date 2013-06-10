Çarşı grubu kurucularından Bülent Ergenç bıçaklandı

Olay, saat 23.00 sıralarında Gezi Parkı içinde meydana geldi. İddiaya göre, seyyar içki satan bir kişiyi satış yapmaması yönünde uyaran ve dışarı çıkmasını isteyen Ergenç ile satıcılar arasında tartışma çıktı.

Bu sırada kimliği belirsiz bir şüpheli, Ergenç’in bir anlık dalgınlığından faydalanarak kasığından bıçakladı. Hafif yaralanan Ergenç, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Çarşı grubu olarak Gezi Parkı’nda içki satışına ve içilmesine karşı olduklarını dile getiren Ergenç, “Gündüz bütün içki satan seyyar satıcıları uyardık. Bundan sonra Çarşı olarak Gezi Parkı’nda alkol satılmayacağını söyledik. Akşam da park içerisinde dolaşıp satıcılara ikazda bulunduk. Birkaç tanesini de dışarı çıkarttık. Üçüncü şahsı da dışarı çıkartırken sorun çıktı. Ondan sonra dönerken sivil bir şahıs tarafından bıçaklandım. Mavi elbiseli bir şahıs kaçıyordu, arkadaşlarıma gösterdim. Bıçaklayan kaçıyor yakalayın diye. O anda arkadaşlarıma bıçaklandığımı söyledikten sonra beni revire götürdüler. Revirde ilk müdahale etmeye çalıştılar; ancak orada yapılamayacağını söyleyince hastaneye getirdiler. Bir arkadaşımın vasıtasıyla buraya geldim, operasyon burada yapıldı. Sosyal medyada Çarşı grubu arasındaki kutuplaşma dolayısıyla bu olayın çıktığına ilişkin haberlere itibar edilmesin, kesinlikle öyle bir şey yok. Çarşı grubunda herkes kardeştir" diye konuştu.