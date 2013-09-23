Çarşı grubu ile 1453 Kartal grubu arasında kavga çıktı

Beşiktaş'ın, dünyaca ünlü taraftar grubu Çarşı ile yeni kurulan 1453 Kartal grubu arasında kavga çıktı...

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve yaşanan olaylar nedeniyle 90+2. dakikada durmak zorunda kalan derbi karşılaşmasının başından sonuna kadar tribünlerin bir bölümünde sürekli kavga vardı...

Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı ile yeni bir oluşum olan 1453 Kartal grubu arasında gerginlik hiç bitmedi...

Uzun süre sözlü tartışma yaşayan iki grup arasında karşılaşmanın sonlarına doğru da kavga çıktı... Gruplar, bayrak sopaları ile birbirlerine saldırdı.