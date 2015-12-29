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Çarşı davasından beraat çktı

Çarşı davasında 35 sanık yargılanıyordu

29 Aralık 2015 17:03

Çarşı davasında hükümeti devirmeye teşebbüs, terör örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütü kurmak ve yönetmek, polise direnmek, gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet suçlarından 35 sanığın tamamı beraat etti. 2 sanık ise yasak madde bulundurmak suçundan 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Çarşı grubu üyelerinin, darbe suçlamasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. Sanık avukatlarının savcı mütalasına karşı savunma yaptıkları duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların darbe ve örgüt suçlamasından beraatine karar verdi. Sanıklara eylemlere izinsiz katıldıkları için de ceza verilmedi.

Duruşma savcısı Abdullah Mirza Coşkun tarafından önceki duruşmada açıklanan mütalaada, tüm sanıklara darbe ve örgüt suçlamasından beraat verilmesini istemişti. Savcı, tüm sanıkların izinsiz gösteriden 3 yıla kadar hapsini talep etmişti. Savcı 4 sanık yönünden ise bu cezanın yanı sıra farklı suçlarla birlikte 4 yıldan 11 yıla kadar ceza istemişti.

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