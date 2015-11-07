Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Çarşı'ya kapalı tribünü yasakladı mı?

Beşiktaş’ın yeni stadı Vodafone Arena henüz tamamlanmadan yönetim ile taraftar grubu Çarşı arasında iplerin koptuğu öğrenildi. Vodafone Arena’da sona gelinirken çArş’yı kapalıda istemeyen Başkan Fikret Orman yönetimi, yoğun alımlar karşısında, “o biletler rezervasyonlu” diyerek alımları durdurdu.

Cumhuriyet gazetesinden Eray Emin Aydemir'in haberine göre, Beşiktaş’ın eski evi İnönü Stadı’nda kapalı tribünde yer alan Çarşı grubu yeni statta da aynı tribünde yer almak istemiş ancak Fikret Orman, taraftarlara kale arkasını mekan olarak göstermişti. Orman Vodafone Arena’nın yapımına başlanan ilk günlerde “Ateşli taraftarlar yeni açık tribünde yer alacak.Yeni statta Dortmund’un Westfalen’deki gibi bir kale arkası tribünümüz olacak. O bölüm dik, locasız düzenlenecek” açıklaması yaparak Çarşı ile ilgili politikasını belirlemişti. Ancak Orman’ın yaptığı bu açıklamaya rağmen yeni açık tribün, 2 katlı olarak planlandı, araya da iddiaya göre loca sistemi getirilecek.

Kombine yok!

Kapalı tribündeki etkinliğini kaybetme noktasına gelen Çarşı, bu gelişmeler yaşanırken Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve ekibinin muhalefetine karşın, kapalı tribün üst katta 800’e yakın kombine aldı. Ancak bu toplu alımlar kulüpte duyulunca, Beşiktaş yönetimi, kapalı tribünden yer almak isteyen bazı Çarşı grubu üyelerine boşluğa rağmen ‘bu tribünler rezervasyonlu’ diyerek satış yapmadı. Çarşı grubunun önemli isimlerinden Ayhan Güner sosyal medyada “Bilmeyene, duymayana, derdi olana duyurulur, Çarşı Şeref Bey Stadı’nda kapalı üste olacak” sözleriyle yaşanan gerilimi taraftarlara duyururken Vodafone Arena’daki kombine geriliminin artarak devam edeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Üyelikleri iptal etmeye çalıştılar

çArşı grubu üyelerinin yargılandığı mahkemenin son duruşmasına Beşiktaş’ta görev yapan isimlerden Rıdvan Akar katılırken Akar’ın ilişkileri düzeltme isteği ise sonuçsuz kaldı.



çArşı ile ilgili olarak yargılanma işlemi başladığı sırada, hakim karşısına çıkacak bazı isimlerin kongre üyesi olmaları ve yönetim kurulunda bu üyelerin haklarında herhangi bir suç kesinleşmemiş olmamasına rağmen kulüpten ihraçlarının gündeme gelmesini taraftar grubu unutmadı.



Ayrıca Fikret Orman’ın AKP’ye yakın isimlerden biri olan Rıza Sarraf’a Vodafone Arena’dan kombine satmasına taraftar grubu yoğun tepki göstermişti.

Gezi'de karşı karşıya geldiler



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile çArşı arasındaki soğuk savaşın ilk kıvılcımı Gezi Parkı protestoları sırasında atıldı.



Taksim’deki protestolarda çArşı grubu da yer alırken Fikret Orman ve yönetimi çArşı grubunun yanında yer almaktan özel olarak kaçındı hatta zaman zaman bizzat Fikret Orman taraftar grubuna ciddi eleştirilerde bulundu.



Gezi'de çArşı’nın bulunduğu konumdan rahatsızlık duyduğunu ifade eden Fikret Orman “Gezi’de her kesimden insan bir araya geldi. Oradaki topluluk kendisine itici bir güç arıyordu. çArşı bu rolü üstlenerek ön plana çıkınca siyasi bir ortamın içine çekildi. Siyaset benim işim değil. Yargılanmada biz kulüp olarak çArşı’nın ne karşısında oluruz ne de yanında. Tapelere baktığınızda yapılan bazı şeylerin de çok masum olmadığını görüyorsunuz” sözleriyle taraftar grubunu yalnız bırakırken çArşı’nın yargılandığı duruşmada ise Beşiktaş yönetiminden son duruşmaya kadar destek gelmedi.