Mülteci akınına çare aranıyor



Almanya'da koalisyon partilerinin liderleri mülteci kriziyle nasıl baş edilebileceğini görüşmek üzere bugün başkent Berlin'de bir araya geliyor. Hristiyan Birlik partileri ile koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti kendi önerilerinden taviz vermeye yanaşmıyor. Özellikle sığınmacı rotasının Almanya'daki ilk durağı Bavyera eyaletinde teşkilatlı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU), sınırda transit bölge oluşturulması talebinde ısrarlı.

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann katıldığı bir televizyon programında, "mülteci adaylarının haftalarca çitlerle çevrili alanlarda alıkonmasının kabul edilemeyeceğini" söyledi.

SPD, transiz bölge oluşturulmasına destek vermezken CSU Genel Sekreteri Andreas Scheuer koalisyon ortağını mülteci sayısını azaltma amaçlı çalışmaları bloke etmemesi konusunda uyardı. Almanya'nın eski İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich de Bavyera – Avusturya sınırında kanunsuzluğun hakim olduğunu öne sürdü.

Eyalet yönetimleri rahatsız

Koalisyon liderleri Berlin'de bu görüş ayrılıklarını gidermeye çalışacak. Başbakan Angela Merkel, koalisyon partilerinin genel başkanlarıyla görüştükten sonra eyalet başbakanları ile de buluşacak.

Eyalet yönetimleri, idari işlemlerin hızlandırılmasını ve mülteci adaylarına tek tip kimlik verilmesinin bürokratik işlemlerin kısa zamanda tamamlanmasına yardımcı olacağını açıkladı. Eyalet yönetimleri aynı zamanda federal hükümetten vadedilen yardımların daha fazla geciktirilmemesini, lojistik noksanların giderilmesini, mültecileri kayda geçirme ve eyaletler arasında paylaştırılmasında ilk zirvede alınan kararların uygulamaya geçirilmesini istedi.

Koalisyon zirvesinde uzlaşma sağlanabilecek mi?

Berlin ve Brandenburg gibi SPD tarafından yönetilen eyaletler de sınırda transit bölge kurulmasına karşı çıkıyor ve mültecilerin kayıt altına alınacağı giriş noktaları hazırlanmasını talep ediyor. Brandenburg Eyalet Başbakanı Dietmar Woidke, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, mültecilere kapalı kamplarda tutuklu muamelesi yapılmasının anayasaya aykırı olduğu için büyük koalisyon ortakları tarafından ortaya atılan transit alanları kurma önerisinin gerçekleşmeyeceğini söyledi.

CSU ise bu bölgelerin gerekli olduğunu ve korunmaya muhtaç yabancılarla başvurusunun kabul edilmesi mümkün olmayan mülteci adayları arasında aksi takdirde ayırım yapılamayacağını duyurdu. Federal hükümetin iltica koordinatörü Peter Altmaier ise koalisyon ortakları arasındaki görüş ayrılıklarına rağmen hükümetin uzlaşma sağlayarak icraat yeteneğini kanıtlayacağını dile getirdi.