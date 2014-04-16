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Spor

Çarşı E-Bilet’e karşı: Fenerbahçe maçına gitmiyoruz

Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, Fenerbahçe ile oynanacak olan derbiye E-Bilet yüzünden gitmeyeceklerini açıkladı

16 Nisan 2014 20:06

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile karşılaşacağı derbi öncesinde siyah-beyazlı taraftar grubu Çarşı, sürpriz bir kararın altına imza attı.

Biletle maça gitmenin tarih olması ve Passolig kartı olmayanların stada girememesi kararının ardından Beşiktaş taraftar grubu Çarşı, Fenerbahçe maçına gitmeme kararı aldı.

Eurosport’ta yer alan habere göre, Alınan karar siyah-beyazlı taraftar grubunun Twitter hesabı üzerinden "Beşiktaşımızın, Fenerbahçe maçına gitmiyoruz" ifadesiyle duyuruldu. Çarşı grubu, kombineleri olduğu halde maça girmeyeceklerini ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nın dışında bekleyeceklerini belirtti.

Siyah-beyazlıların en büyük taraftar grubu, Twitter üzerinden #EBileteHayır ve #PassoligBOYKOT hashtagleriyle tepkilerini dile getirdi.

 

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