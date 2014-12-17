'Çarşı' davasından: Devlet LGBTİ'leri resmen tanımak istemedi

Hükümete yönelik darbe girişimi yapmakla suçlanan Beşiktaş taraftar grubu Çarşı’nın davasının ilk duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Gece yarısına kadar devam eden duruşmada sanıklar savunmalarında “Çarşı bir ruhtur bedene indirenemez” ortak mesajı verildi.

Sanıklardan 43 yaşındaki Hakan Tezel, yaptığı savunmasında LGBTİ’lere vurgu yaptı. Akciğer kanseri olan ve yüzde 60 engelli olan sanık Tezel, LGBTİ bireylerin Gezi olaylarında hep en önde olduğunu ifade etti.Sanık tezel, “Gezi’de her yerde LGBTİ’ler en öndeydi. Devlet onlara darbe girişimiyle dava açmadı, çünkü LGBTİ’leri resmen tanımak istemedi” dedi.

Örgüt Kazlıçeşme’de

Sağlık problemleri nedeniyle ayakta durmakta zorluk çeken sanık Hakan Tezel, savunmasında örgütün Kazlıçeşme’de aranmasını istedi. Sanık Tezel, Çarşı olarak hükümete darbe yapmadıklarını ifade etti. Tezel, “Eğer bir örgüt varsa Kazlıçeşme’de arayın. Dönemim Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan seçim mitinginde “Çarşı” buraya demezdi. Çarşı olarak bizim hükümetle bir derdimiz yok. Hükümetler gel dersin gelir git dersin gider” dedi.

Beyoğlu Gümüşssuyu’nda ikamet ettiğini belirten sanık Hakan Tezel, iddianamede yer alan kamera kayıtlarında görüntülerinin olmasının gayet normal olduğunu söyledi.

Duruşma salonun yetersiz olması nedeniyle büyük salona geçilmesi nedeniyle geç başlanan duruşma yine gecenin geç saatlerine kadar devam etti. Savunma avukatlarından Ömer Kavili ile Cumhuriyet Savcısı arasında zaman zaman yaşana tartışmalar tansiyonu yükseltti. Avukat kavili, savunmalarda ifade edilen herşeyin tutanaklara tam ve doğru geçirilmediğini iddia ederek itiraz etti. Duruşma salonun girişinde ve içinde polisin aldığı yoğun güvenlik önlemleri de dikkat çekiciydi. Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, CHP İstanbul Milletvekili avukat Mahmut Tanal ve pekçok basın mensubu duruşma salonuna girişte polisin aldığı güvenlik önlemleri nedeniyle sorun yaşadı.

Ara kararını açıklayan mahkeme savunması alınana sanıkların yurtdışı yağının kaldırılmasına, sanıkların duruşmaalara gelme zorunluluklarıın kaldırılmasına (vareste tutulmasına) savunması alınamayan 7 sanığın savunmasının alınmasına ve adli kontrol talebinin devamına ve iddianamede yer alan polis memurlarının müşteki sıfatıyla deinlenmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazılmasına hükmetti. Mahkeme duruşmayı 2 Nisan 2014 tarihne erteledi.